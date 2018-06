CORRIDONIA - Il 23 giugno alle 21,15 nel centro di Aggregazione "Pippo per gli amici" le due comunità si confronteranno sulla speranza di superare i pregiudizi e di percorrere insieme nuovi sentieri. Tra i relatori Enrico Peroli, docente di Filosofia morale all’Università di Chieti e Asad Sohail, mediatore culturale pakistano

Cristiani e musulmani si incontrano per parlare di pace. Sabato 23 giugno alle 21,15 nel centro di Aggregazione “Pippo per gli amici” di Corridonia è in programma l’incontro: “Cristiani e musulmani in dialogo: pace bene comune” promosso dal gruppo Progetto popoli. Dal desiderio di costruire relazioni autentiche, determinazione a superare i conflitti e i pregiudizi, speranza di percorrere nuovi sentieri di pace nasce questa inziativa per scoprire il patrimonio di valori spirituali che in ogni religione favorisce la pace. Tra i relatori Enrico Peroli, docente di Filosofia morale all’Università di Chieti, Asad Sohail, mediatore culturale pakistano. La serata sarà arricchita anche da testimonianze su buone pratiche di pace degli studenti dell’Ipsia “Corridoni”. «Un dialogo aperto tra cristiani e musulmani che intende costruire ponti, anziché confini – spiega Sandro Cesca, membro dell’associazione – E’ una delle tante tappe di un percorso iniziato da qualche anno e che vede coinvolti rappresentanti della comunità pakistana e membri dei movimenti cristiani operanti nella parrocchia dei SS.Pietro, Paolo e Donato». Tra le attività già realizzate, oltre agli incontri periodici anche cene multietniche, la visita alla mostra fotografica “Icons” di Steve Mc Curry sulle varie “facce” del mondo e la conferenza pubblica sulla figura di Maria nel Corano e nel Vangelo. «Siamo fermamente convinti che solo la cultura dell’incontro è condizione di pace duratura – conclude Cesca – Ogni atto, ogni passo in avanti, fatto nel dialogo con le altre religioni e altri popoli è per se stesso anche un atto di pace, di pacificazione, che attenua, elimina diffidenze e ostilità, apre gli animi all’incontro, previene i conflitti e permette di lavorare insieme per raggiungere risultati sempre più significativi verso una fraternità universale. Di pace c’è bisogno, c’è urgenza di operatori di pace, di uomini e donne impegnati a promuovere i valori primari della convivenza e della società umana».