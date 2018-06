CIVITANOVA - L'incidente alle 16,30 all'angolo fra via Piceno e via Sicilia

Non fa lo stop all’incrocio e centra un’auto in transito. Incidente attorno alle 16,30 nel quartiere San Gabriele a Civitanova. Oggi pomeriggio, all’angolo fra via Piceno e via Sicilia, un’autovettura non ha rispettato lo stop e ha proseguito come se avesse la precedenza lungo la strada. In quel momento stava passando un’altra automobile che è stata centrata dal lato passeggero. Coinvolte una Opel Astra condotta da una donna e una Volkswagen Polo con all’interno una famiglia con un bambino piccolo. Sul posto vigili del fuoco, due ambulanze della croce verde e la polizia municipale per i rilievi.

(in aggiornamento)

(foto De Marco)