RECANATI - All'uomo vengono contestate botte e minacce ai famigliari, che ora sono ospiti di una comunità protetta

Denunciato per maltrattamenti in famiglia, percosse e minacce un albanese di 42 anni che da due anni poneva in essere maltrattamenti verso la moglie e due figli minori: botte e minacce. La donna e i figli sono ora ospitati in una struttura protetta.