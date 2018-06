LE NOMINE - Alla Camera: Emiliozzi e Gentiloni agli Esteri, Patassini alle Attività produttive, Morgoni all'Ambiente e Acquaroli alle Finanze. In senato Pazzaglini segretario di Territorio e Ambiente

Senato e Camera hanno composto questa mattina le commissioni parlamentari permanenti e ne hanno eletto i presidenti. Agli Esteri, commissione presieduta alla Camera da Marta Grande, si insedierà la grillina di Civitanova Mirella Emiliozzi. Con lei l’ex premier originario di Tolentino Paolo Gentiloni. Francesco Acquaroli, ex sindaco di Potenza Picena, eletto nelle file di Fratelli d’Italia, farà parte della commissione Finanze che vede alla presidenza il leghista Alberto Bagnai. Alle Attività produttive il treiese Tullio Patassini (Lega).

La commissione sarà guidata da Barbara Saltamartini. Siederà nella commissione Bilancio presieduta alla Camera da Claudio Borghi il commissario straordinario per la ricostruzione Paola De Micheli. Sempre alla Camera il deputato Mario Morgoni andrà in commissione Ambiente. Per quanto riguarda il senato, l’ex sindaco di Visso, Giuliano Pazzaglini (Lega) è stato eletto nella commissione Territorio e ambiente come segretario.