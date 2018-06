MACERATA - Partecipato incontro con Paola Toni, autrice, formatrice e consulente ZeroseiUp

Il team QuisSiCresce ha organizzato un incontro con Paola Toni, autrice, formatrice e consulente ZeroseiUp ente partner di progetto di cui è appena uscito l’ultimo libro Promuovere e diffondere la cultura dell’infanzia. Sotto la sua guida esperta e competente, il team di coordinamento QuisSiCresce! ha lavorato per focalizzare opportunità, criticità, bisogni per mettere a punto una strategia comunicativa interna ed esterna efficace, in grado di veicolare attività e obiettivi del progetto che mira a rendere reale e operativa la comunità educante.

Durante questa esperienza formativa, che si è svolta nei giorni scorsi nella sede comunale di viale Trieste a Macerata sono stati affrontati e focalizzati con modalità interattive e di gruppo questioni relative a comunicazione, strategie, valori delle azioni di progetto e strumenti per condividerli e diffonderli in maniera incisiva e peculiare. Inoltre sono stati individuati temi strategici per ampliare la consapevolezza e il bacino di utenza età 0-6 e famiglie, raggiungendo soprattutto quelle fasce sociali più a rischio di povertà educativa.

Nella prossima fase verranno coinvolte le scuole d’infanzia e i nidi comunali con un’ampia maratona formativa che è stata programmata per l’autunno su quattro temi importanti per gli operatori ed educatori.

I corsi sono gestiti da docenti di ZeroseiUp e riguardano il valore del gioco, i tempi solidali nella giornata quotidiana e le esperienze profonde a essi legate, la documentazione e le didattiche, la comunicazione della cultura dell’infanzia e della complessità culturale e pedagogica dei servizi educativi.

Il team è formato dai referenti degli Istituti comprensivi maceratesi, del Comune, dei Nidi, dell’Università, dell’IRCR, di Nati per Leggere, dell’Agrinido della Natura di San Ginesio e dell’associazione Les Friches.

Una delle finalità di QuisSICRESCE! riguarda la nascita e diffusione di una cultura di comunità educante. Questo progetto maceratese è stato selezionato nell’ambito del bando per il contrasto della povertà educativa da Impresa sociale con i bambini e le bambine per aumentare l’offerta di servizi educativi 0-3 anni alle famiglie con un nuovo nido che nascerà a Villa Cozza e per valorizzare gli spazi esterni dei nidi e delle scuole d’infanzia.

Il percorso è triennale e sarà accompagnato da momenti di formazione e autoformazione che riguarderanno educatori, insegnanti, operatori per acquisire maggiore consapevolezza e operatività lungo le direttrici di progetto.