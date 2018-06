MONTECOSARO - Una 76enne è caduta nella truffa della finta telefonata dei carabinieri

«Suo figlio ha avuto un incidente, deve pagare una cauzione». Pensionata di 76 anni vittima di una truffa con la tecnica della telefonata del finto maresciallo. E’ successo ieri a Montecosaro. Al telefono il finto militare riferiva che il figlio della donna era rimasto vittima di un incidente e bisognava pagare una cauzione. Alla risposta della donna, che ha detto di non avere contanti, il finto maresciallo ha suggerito che avrebbe accettato anche oro e che sarebbe passato un avvocato a ritirarlo. Poco dopo un uomo è passato a casa della donna e si è fatto consegnare 5mila euro in gioielli. Solo al ritorno dei familiari la donna capiva di essere stata truffata. Le indagini sono in corso per accertare i responsabili. Si ricorda che in casi del genere i carabinieri non ricevono denaro contante o oggetti in oro e che passati almeno qualche minuto dalla telefonata basta chiedere conferma ai carabinieri veri tramite il 112 o comunque prima di consegnare qualcosa richiedere l’intervento della pattuglia in uniforme.