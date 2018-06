SCHIANTO - Un 33enne di Esanatoglia, centrocampista del Sarnano, ricoverato a Torrette dopo l'incidente avvenuto sulla superstrada 76

Perde il controllo della moto e finisce sull’asfalto, 33enne soccorso dall’eliambulanza è stato trasportato all’ospedale regionale di Torrette. L’incidente ieri mattina sulla Ss 76 nel tratto compreso tra Monte Roberto e Jesi ovest in direzione mare.

Il centauro, 33enne residente a Esanatoglia, centrocampista del Sarnano, ha perso il controllo della moto che guidava ed è caduto a terra. Sul posto, oltre ad un equipaggio del 118, i sanitari della Croce verde di Cupramontana, una squadra dei vigili del fuoco di Jesi per mettere in sicurezza la moto e la Polstrada di Jesi che ha chiarito la dinamica dell’accaduto. Il centauro, che avrebbe fatto tutto da solo, è stato sbalzato sull’asfalto. Nonostante la rovinosa caduta è rimasto sempre cosciente. E’ stato accompagnato in eliambulanza al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette per gli accertamenti del caso. Diversi i traumi riportati nella caduta, le sue condizioni non sono gravi.