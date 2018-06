Oltre mezzo milione di euro di contributi per il Cas percepiti indebitamente, 120 le persone denunciate dalla Guardia di finanza. Questi i risultati dell’operazione Anubi dei militari della tenenza di Camerino iniziata già nei primi mesi dell’erogazione del contributo di autonomia sistemazione per i terremotati.

Sono emerse diverse persone che avevano dichiarato falsamente che avevano diritto al contributo perché la loro casa era inagibile. Sono emerse situazioni di persone che lavoravano o vivevano altrove e anche fuori regione o che avevano dato casa in affitto a studenti universitari. Alcuni hanno inserito anche parenti e amici che vivevano altrove da anni e in alcuni casi all’estero. Sono stati di 120mila euro i sequestri.

