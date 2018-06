Giovane papà stroncato da una malattia

RECANATI - Paolo Mancinelli si è spento a 27 anni. Aveva perso lo scorso anno il padre e la madre

Giovane papà muore dopo una malattia, lo scorso anno aveva perso entrambi i genitori. Dolore a Recanati per la scomparsa di Paolo Mancinelli, 27 anni, stroncato da una terribile malattia. Lavorava in una ditta di Montelupone, poi la malattia lo ha costretto ad usare una stampella e a lasciare il lavoro. E’ morto giovedì nella sua casa nel quartiere Villa Teresa dove viveva con la compagna Katy e il piccolo Edoardo. I funerali si sono svolti durante la festa del patrono San Vito.

La morte di Mancinelli arriva dopo un anno tragico per l’intera famiglia. Lo scorso anno aveva perso a maggio il padre Fernando morto a 68 anni per arresto cardiaco e a dicembre, pochi giorni prima di Natale, la mamma Rossana Staffolani, 64 anni. Lascia i fratelli Romina e Valentino.