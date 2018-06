MONTECASSIANO - I malviventi hanno agito lungo la provinciale 361

Assalto con la ruspa al distributore Ip di Montecassiano lungo la provinciale 361. Alcuni malviventi questa notte intorno alle 2,15, sono entrati nel piazzale del distributore che si trova a Vallecascia vicino al metano. Poi con la ruspa hanno sradicato la colonnina self service per rubare il denaro che i clienti pagano per fare rifornimento. I ladri per riuscire a fare il colpo hanno fatto parecchi danni e sono poi fuggiti lasciando l’escavatore. Il bottino è di poco superiore ai 1500 euro.