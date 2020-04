TREIA - Il sindaco a Ferrara al Salone internazionale del restauro dei musei e delle imprese culturali per presentare il progetto di crowdfunding

Il recupero di Villa “La Quiete”, meglio nota come Villa Spada: un sogno da realizzare per restituire alla comunità treiese, e non solo, un vero e proprio gioiello, incastonato in un bellissimo parco ottocentesco. Un sogno che può divenire realtà anche grazie alle iniziative di crowdfunding, messe in atto per far fronte alla cronica carenza di fondi. Avvalendosi di Eppela, piattaforma di crowdfunding proposta ai comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 dall’Anci (Associazionene nazionale comuni italiani), è stato ideato e messo a punto “Illumina la bellezza” un progetto illuminotecnico per la riapertura del parco di Villa “La Quiete”. Questo intervento quindi andrà di pari passo con i lavori, che sono già iniziati, di recupero post-sismico dei beni storico-architettonici della villa.

Questo progetto si inserisce in un programma di interventi riguardanti le architetture e gli elementi del complesso di Villa Spada, già realizzati o in fase di realizzazione, fra cui il restauro delle arcate della casa del giardiniere, il recupero del giardino e delle sue strutture architettoniche, il restauro del murocontroterra del giardino e della balaustra sovrastante e la ristrutturazione della bellissima“casa del custode”. Completato ad oggi l’intervento di restauro dei propilei di accesso alla villa. Obiettivo fondamentale del progetto “Illumina la bellezza”è la riapertura al pubblico del Parco, mèta culturale e ambientale, non solo per il territorio comunale, ma anche per quello regionale e nazionale. L’illuminazione di Villa “La Quiete” darà risalto ai beni architettonici presenti nel parco e faciliterà l’accessibilità degli spazi, restituendo la Villa al suo antico splendore, consentendo agli eventi in essa programmati di costituire un punto di forza della vita culturale della Città e alla città di recuperare uno spazio di estrema bellezza. Con il progetto illuminotecnico si contribuirà anche al superamento delle barriere architettoniche per i portatori di handicap visivo e per le persone normodotate.

Una grande occasione per far conoscere Villa “La Quiete” è stato il Salone internazionale del restauro dei musei e delle imprese culturali di Ferrara, cui il comune di Treia ha partecipato, con una delegazione guidata dal Sindaco. Mercoledì 21 marzo scorso si è tenuto un convegno organizzato da Archliving, dal titolo “Il partenariato pubblico privato applicato al patrimonio pubblico vincolato danneggiato da eventi sismici: il caso di Villa La Quiete”. Un convegno basato sul parallelismo tra passato-presente-futuro in ambito di partenariato, visto come strumento di ricostruzione post-sisma, facendo particolare riferimento al sisma dell’Emilia Romagna (2012) e a quello delle Marche (2016).

Diversi gli interventi incentrati sulla rinascita del complesso storico-culturale-paesaggistico di Treia. Il sindaco Franco Capponi ha presentato la situazione post-sisma del nostro territorio, ponendo l’accento sulla storia di Villa La Quiete e la sua valorizzazione. L’architetto Antonio Pagnanelli ha illustrato gli interventi progettati con la collaborazione dell’architetto Emanuele Zippilli e in corso di realizzazione. Presente al convegno anche Mauro Saracco, l’architetto del team di tecnici che ha progettato i lavori di ristrutturazione e ripristino della “Casa del custode”, da destinare ad alloggi temporanei per l’emergenza abitativa del 2016. Infine, la designer Stefania Peveraro della “I Guzzini illuminazione” ha mostrato delle suggestioni di Villa Spada illuminata, facendo partecipi i presenti di alcuni interventi di riqualificazione dei beni culturali tramite l’illuminazione, portando a mo’ di esempio la Cappella degli Scrovegni di Padova. Illuminare Villa “La Quiete”ed il suo parco significa, dunque, migliorare la qualità della vita dei fruitori e far rinascere una delle bellezze architettoniche treiesi, restituendola a Treia e a tutti coloro che amano questo luogo affascinante.