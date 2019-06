IL NUOVO MEZZO mostra sulle fiancate piazza del Popolo e il teatro Feronia. Il sindaco Piermattei: «Ci faremo conoscere in giro per l’Italia e per l’Europa»

San Severino viaggia nel mondo con il nuovo bus Contram che immortala le bellezze della città sulle fiancate del mezzo. Ad accogliere la consegna una grande festa. E’ stata la Contram a voler dedicare alla città di San Severino questo dono. Sulle fiancate del mezzo campeggiano due stupende immagini della bellissima piazza Del Popolo e del prestigioso teatro comunale Feronia. Le foto sono state realizzate da Luca Iencinella e Alessio Staffolani di Fotostudio Style e da Mirko Scoccia mentre la realizzazione grafica è stata curata dalla carrozzeria Mare di Civitanova.

Alla cerimonia di consegna erano presenti il sindaco di San Severino, Rosa Piermattei, e il presidente di Contram SpA, Stefano Belardinelli. Con loro anche il vice presidente della società di trasporti, Francesco Fattobene, il presidente del Consiglio comunale, Sandro Granata, i rappresentanti dell’amministrazione locale.

Sulla pedana di piazza Del Popolo, oltre al nuovo autobus che farà viaggiare l’immagine della città in Italia e in Europa, sono stati parcheggiati per l’occasione anche un mezzo utilizzato per le trasferte della società di pallavolo campione d’Italia Lube Volley e gli ultimi mezzi entrati a far parte della flotta Contram insieme a una corriera storica che un tempo era utilizzata per il servizio urbano.

La cerimonia è stata occasione anche per celebrare la Giornata internazionale della Donna con la consegna di rametti di mimose a tutte le signore presenti e di un abbonamento gratuito del servizio urbano.

«San Severino ha finalmente un autobus tutto suo che gli permetterà di farsi conoscere in giro per l’Italia e per l’Europa – ha detto il sindaco -. Con questo mezzo “viaggeranno” anche la nostra piazza, che è il nostro salotto buono, e il nostro teatro, che è bomboniera fra i tanti gioielli del territorio». Belardinelli della Contram ha ricordato che l’azienda «vuole essere sempre più vicina ai territori, sia nell’emergenza che nella efficienza dei servizi, che vanno da quelli alle persone a quelli rivolti alle scuole. Dobbiamo aiutare le nostre realtà ad “uscire” fuori e a farsi conoscere e questa ci è sembrata una bella occasione visto che i nostri autobus viaggiano in tutta Italia ma anche in Europa con tour che raggiungono Parigi, Berlino, Amsterdam e altre importanti capitali. A questo si sposa la nostra idea di creare imprese nelle realtà in cui Contram è nata. A San Severino Marche, ad esempio, abbiamo dato vita alla società Area di Sosta Settempedana».