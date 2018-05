POTENZA PICENA - Tre eventi racchiusi in un progetto, quello del Flag Centro Marche, per la valorizzazione e la riscoperta delle risorse alimentari del nostro mare. Il primo incontro domani (sabato 19) alle 17 nell'oratorio Don Bosco

Tre eventi in un progetto: quello del Flag centro Marche, per la valorizzazione delle tradizioni marinare e la riscoperta delle risorse alimentari del mare Adriatico. L’iniziativa si chiama “La nostra casa sull’Adriatico”, ed è organizzata dal comune di Potenza Picena con la collaborazione delle associazioni Centro culturale, Eccetera e Ristoratori e Albergatori. Oggi la presentazione da parte dell’assessore all’Urbanistica e ai Lavori pubblici Luisa Isidori, dell’assessore al Turismo e Commercio Paolo Scocco, di Mauro Mazziero e Francesca Iacopini per l’associazione Centro Culturale e di Marco Fermani per l’associazione Eccetera. «Ci tengo a sottolineare – ha detto l’assessore Isidori – che il progetto con il quale abbiamo vinto il bando è realizzato con il contributo del Po Feamp 2014-2020 del piano di Azione locale del Flag Marche Centro. La sua peculiarità è quella di mettere in rete cinque comuni (Potenza Picena, Civitanova, Porto Recanati, Ancona e Falconara Marittima) attraverso un progetto unitario volto a valorizzare le tradizioni, la pesca e i legami secolari delle nostre comunità con il mare». L’assessore Scocco ha puntato l’attenzione sul valore aggiunto della risorsa Adriatico in chiave di buona e sana alimentazione e della valenza turistica ed economica: «Abbiamo posto l’accento sul pesce povero e sulla riscoperta delle ricette dell’antico borgo marinaro. Siamo entrati nelle scuole con il progetto “Il Mare in Tavola, in cucina con Alice” disegnato da Valentina Fratta, proprio per far conoscere anche ai più giovani la ricchezza che abbiamo a portata di mano e il rispetto profondo che ad essa dobbiamo tutti noi». Mauro Mazziero e Francesca Iacopini, hanno presentato il programma che ha avuto un prologo, appunto con le scuole elementari del territorio, e che domani (19 maggio) alle 17 nell’oratorio Don Bosco di Porto Potenza aprirà con il primo dei tre eventi, il convegno “La nostra casa sull’Adriatico – storia e futuro delle nostre tradizioni” cui seguirà una degustazione di piatti tipici marinari offerta dall’Ara. Il prossimo 16 giugno si terrà una mostra di pittori del passato e moderni a tema marinaro nella Sala Mayday di via IV Novembre mentre la chiusura sarà il 6, 7 ed 8 luglio con il festival Danzamare organizzato dall’associazione Eccetera al quale prenderanno parte gruppi italiani, francesi, portoghesi e brasiliani.