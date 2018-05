CIVITANOVA - Celebrato oggi il 41esimo anniversario della morte del carabiniere. Cerimonia molto partecipata, il sindaco Ciarapica ne ha ricordato il valore per la città: «La via più importante è dedicata a lui». Presente il comandante della Legione Marche, Fernando Nazzaro: «Il suo esempio ci sollecita a moltiplicare gli sforzi»

di Laura Boccanera

«L’Arma rivive oggi uno dei tanti giorni della memoria a cui i carabinieri fanno riferimento non solo per commemorare i caduti, ma per rinnovare quell’impegno che unisce il Corpo alla società e che non consente deroghe di disimpegno da parte di nessuno. L’esempio di Piermanni ci sollecita a moltiplicare gli sforzi per essere all’altezza di chi ci ha preceduto sulla strada del dovere». Le parole del generale di brigata Fernando Nazzaro, comandante della Legione carabinieri Marche risuonano per il 41esimo anniversario dalla morte del maresciallo Sergio Piermanni, ricordato oggi pomeriggio di fronte al busto del lungomare inaugurato lo scorso anno con una cerimonia solenne. Forze armate, associazioni combattentistiche, autorità si sono radunate nel ricordo dell’esempio della medaglia d’oro al valor militare che perse la vita in un conflitto a fuoco il 18 maggio del 1977. Carabinieri, polizia, Guardia di finanza, Capitaneria di porto, associazioni combattentistiche e Croce verde schierati di fronte al busto di Piermanni. Ospite il generale Rosario Aiosa, medaglia d’oro al valor militare. Presente anche la signora Giovanna Paolone, vedova di Piermanni e la figlia Dominique. Tra le autorità civili gli onorevoli Mario Morgoni e Mirella Emiliozzi e il sindaco di Montecosaro Reano Malaisi, oltre a consiglieri comunali di maggioranza e opposizione.

La cerimonia, officiata dal presidente dell’associazione nazionale carabinieri in congedo di Civitanova Roberto Ciccola si è aperta con l’alzabandiera e con la lettura delle motivazioni per le quali è stata concessa la medaglia d’oro a Piermanni. Prima degli interventi è stata deposta una corona di fronte al busto del maresciallo ucciso. Una cerimonia che come ogni anno è frequentata anche da tanti civitanovesi che anche in questa occasione hanno voluto essere presenti per il ricordo. Piermanni uomo e padre è stato il centro dell’intervento del sindaco Fabrizio Ciarapica: «prima che un eroe è stato un giovane uomo e un padre – ha detto il sindaco – il solo pronunciare il suo nome riempie i civitanovesi di orgoglio. La via più importante della città è dedicata a lui». A prendere la parola è stato poi il generale Tito Baldo Honorati, “l’inossidabile” come lo presenta il cerimoniere Ciccola: «non passa inosservata la presenza di tanti giovani a questa manifestazione – ha sottolineato – che pur non avendo memoria dei fatti accaduti sono stati informati e formati dalla scuola e dalle famiglie. Noi carabinieri in congedo di fronte a Piermanni sentiamo l’orgoglio di aver indossato gli stessi alamari». La conclusione con le parole del comandante della Legione che ha ricordato appunto l’orgoglio e l’esempio del maresciallo lanciando un messaggio alle giovani generazioni imperniato sul tema del sacrificio. Prima dello “sciogliete le righe” l’Anc ha voluto donare al Generale di Brigata Fernando Nazzaro un quadro contenente la litografia che raffigura proprio il busto e la città di Civitanova. Al termine del momento solenne tutto il corteo ha attraversato il varco a mare per raggiungere la Chiesa di San Pietro dove si è celebrata la Santa Messa. Tappa ai giardini di Piazza XX Settembre per un omaggio di fronte all’obelisco.