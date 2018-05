LA CANTANTE ha presentato questa mattina la data zero del suo tour, che si terrà domani (sabato 19) alle 21,30 nel palazzetto dello sport

«Dovrebbe essere uno slancio che viene da tutti coloro che fanno questo lavoro, mettere il dono che abbiamo ricevuto a servizio della gente». Sottolinea così Arisa l’emozione per la data zero del suo tour, che inizierà domani (sabato 19) alle 21,30 al palazzetto dello sport di Castelraimondo. «Amo le Marche – spiega la cantante in conferenza stampa, questa mattina, alla Relais Borgo Lanciano -. La natura di questi luoghi mi libera e mi fa lavorare al meglio per il mio spettacolo. Essere qui, in un Comune terremotato, è un ulteriore motivo di orgoglio e di piacere: questo è il nostro lavoro, donare alla gente qualche ora per dimenticare i problemi della vita quotidiana, e sapere di farlo per una comunità ferita dal dramma del terremoto, assume un significato profondo».

A portare il saluto della cittadinanza l’assessore alla Cultura e Turismo, Elisabetta Torregiani, che ringrazia l’artista per la sua presenza e vicinanza nei luoghi colpiti dal sisma: una data zero che saprà donare un momento di spensieratezza alla popolazione, in quella che si riconferma essere una location ideale per ospitare gli artisti in partenza con i tour. I biglietti sono ancora in vendita, nelle tre tabaccherie di Castelraimondo e sul circuito ciaoticket. Inoltre, domani, il botteghino sarà aperto al palazzetto dello sport dalle 18 (biglietto unico 17 euro).

«Delle Marche, come della Basilicata, la mia regione – ha aggiunto Arisa –, amo gli spazi aperti, in cui far riposare la mente, guardando di fronte a sé il tutto ed il niente che c’è. Mi piacciono la cucina e la gente, autentica, alla mano. Da queste parti c’è un grande sentimento di fede. Con la fondazione Rava, nei mesi scorsi abbiamo fatto dei concerti per l’Umbria e le Marche terremotate. Hanno raccolto tre milioni di euro e tra qualche mese consegneranno l’ottava scuola che hanno costruito qui vicino (la nuova scuola dell’infanzia di Pieve Torina, ndr)». In attesa di poter realizzare il suo sogno di uno spettacolo pieno di acrobati ed emozioni, come quello del Cirque du Soleil, «porteremo uno show che in gran parte sembra prodotto da deejay, di grande energia ed impatto musicale, l’obiettivo è di far divertire le persone, devono essere loro le protagoniste della serata, l’attenzione si sposterà da quello che accade sul palco a quello che succede sotto, il pubblico deve essere protagonista». In questi giorni nella quiete e nel silenzio del borgo, Arisa e il suo gruppo hanno messo a punto la scaletta: «Nel lavoro sono molto puntigliosa e questo non sempre va bene, non sono mai contenta, non sono una persona facile. Vorrei trovare qualcosa di cui essere felice, noi siamo fatti per evolverci, in questo momento sto ritrovando le mie origini, quello che ero prima della canzone Sincerità. È un periodo di sperimentazione musicale. Vivere, guardarsi intorno e capire a che punto si è arrivati è fondamentale». La data zero sarà solo l’inizio di un’estate che vedrà Arisa protagonista in diverse regioni, tornerà nelle Marche il 29 giugno al Caterraduno di Senigallia ed a luglio si esibirà per ben due volte con la Filarmonica Toscanini.