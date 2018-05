CIVITANOVA - I controlli necessari dopo i terremoti e il crollo del tetto della scuola Montani di Fermo

Vulnerabilità sismica nelle scuole, al via le verifiche. Il Comune ha deliberato di procedere alla valutazione dell’indice di vulnerabilità sismica per gli edifici scolastici realizzati prima degli anni 80. Un lavoro necessario dopo il sisma del 2016 e quanto accaduto a Fermo con il crollo del tetto alla scuola Montani. La giunta ha previsto 60mila euro da impiegare per le verifiche: verranno valutati aspetti di stabilità legata ala struttura principale, dalle fondamenta fino alla copertura e tutti gli aspetti riguardanti la sicurezza, la stabilità di elementi non strutturali come controsoffitti, impianti, corpi illuminanti, scaffalature e l’adeguatezza della struttura rispetto agli standard di legge. In prima analisi saranno controllati gli edifici realizzati prima del 1980: l’asilo nido di via Saragat (1981), la scuola materna di via Saragat (1982), la scuola materna di via Guerrazzi (1982), la scuola materna di via dei Mille (1980), la scuola elementare e materna di via De Pinedo (1955-60), la scuola elementare e materna di via Tacito (1974), la scuola elementare e materna di via Regina Elena, (1960), la scuola elementare e materna di via Vittorio Veneto (1935-1960), la scuola materna e nido di via Vecellio (1963), la scuola elementare di via Ugo Bassi (1980), la scuola materna di via Mornano (1981) e la scuola elementare Sant’Agostino (1600).