Giovani e agricoltura, un incontro con la Coldiretti Macerata. L’appuntamento è per mercoledì 23 alle 18,30 nell’aula multimediale di Treia in via Cavour 29. Interverrà il direttore di Coldiretti Macerata, Giordano Nasini, accompagnato dai tecnici del settore che illustrerà ai giovani agricoltori le misure del Piano di sviluppo rurale Marche circa gli aiuti all’avviamento per l’insediamento e il bando “Premio giovani agricoltori”. Il sindaco di Treia, Franco Capponi, introdurrà le relazioni dei relatori presenti.