Cerimonia per i 41 anni dalla morte del maresciallo Sergio Piermanni, in arrivo a Civitanova il generale di corpo d’Armata in congedo Rosario Aiosa. Nel 1977 rimase ferito nel conflitto a fuoco in cui persero la vita Alfredo Beni e Piermanni. L’appuntamento è per domani a partire dalle 17,45. All’ombra del busto che dallo scorso anno campeggia all’inizio del lungomare a lui dedicato, si svolgeranno a partire dal pomeriggio le attività istituzionali di commemorazione dell’anniversario. Dopo la cerimonia solenne celebrata nel 2017 per il quarantennale, con l’inaugurazione del busto, per la prima volta quest’anno il corteo si sposta dalla sede originaria di fronte all’obelisco dei giardini di piazza XX Settembre per approdare sul lungomare. Le celebrazioni si svolgeranno davanti al monumento dove prenderà il via il rituale alla presenza del generale di brigata Fernando Nazzaro, comandante della Legione carabinieri Marche. Ospite della commemorazione, organizzata come ogni anno dall’Associazione Nazionale Carabinieri presieduta da Roberto Ciccola e coordinata dalla compagnia di Civitanova diretta dal maggiore Enzo Marinelli, anche il generale di corpo d’Armata in congedo Rosario Aiosa, medaglia d’oro al valor militare che quella notte tra il 17 e 18 maggio 1977 , rimase gravemente ferito nel conflitto a fuoco. Alle 19 seguirà la messa nella chiesa di San Pietro e Paolo di piazza XX Settembre.