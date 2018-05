CAMERINO - L'università mette in mostra le sue eccellenze, in 5 giorni di incontri ed eventi condivisi con la città e il territorio. Protagonisti la ricerca, la didattica, l’innovazione ed il trasferimento tecnologico, la comunicazione scientifica, la scuola di studi superiori “C.Urbani”. Il ministero ha dato il via libera al nuovo corso che partirà dal prossimo anno accademico. Pettinari: «Omaggiamo la nostra giornalista che ideò la rubrica tv “Tutto il bello che c’è” per evidenziare le notizie positive presenti nel nostro Paese»

di Gabriele Censi

L’università di Camerino si mette in mostra per la settimana intitolata Il bello di Unicam. E proprio alla vigilia di questo appuntamento è arrivata da conferma dal ministero per il progetto del nuovo corso di Laurea in Scienze gastronomiche. Se ne parlerà nella giornata finale dei 5 giorni di eventi presentati oggi dal rettore Claudio Pettinari con accanto i prorettori, il vicario Graziano Leoni, Luciano Barboni delegato alla didattica e Andrea Spaterna (cooperazione territoriale e terza missione). Il titolo è una dedica a Maria Grazia Capulli, giornalista del Tg2, nata a Camerino e prematuramente scomparsa, che ha ideato la rubrica “Tutto il bello che c’è” per evidenziare le notizie positive presenti nel nostro Paese, che spesso non emergevano nell’analisi del quotidiano fatta dalle redazioni giornalistiche. «Ringrazio a nome dell’intera comunità universitaria – ha detto il rettore Pettinari – il fratello di Maria Grazia, Angelo Capulli, per aver voluto essere presente con noi e Silvia Vaccarezza, per testimoniare il lavoro fatto con Maria Grazia e per proseguire così egregiamente il lavoro iniziato dalla nostra concittadina».

Esiste una bellezza della ricerca, della didattica, del trasferimento tecnologico? E’ possibile evidenziare quanto e come questi ambiti, colonne portanti dell’istruzione universitaria, incidano positivamente nel quotidiano e nella vita di ognuno di noi? Si può invertire il trend dei cervelli in fuga, partendo da quanto di positivo e buono c’è nei nostri atenei? Si può iniziare a far emergere anche la parte migliore del nostro sistema universitario, dando voce a chi quotidianamente si impegna e ottiene riconoscimenti in ambito internazionale per la qualità e l’eccellenza del proprio lavoro? A questi e a molti altri interrogativi risponderà la settimana organizzata dall’ateneo camerte “ prevista da lunedì 4 a venerdì 8 giugno, al campus universitario. Ogni giornata sarà incentrata su un aspetto specifico che caratterizza l’ateneo: la ricerca, la didattica, l’innovazione ed il trasferimento tecnologico, la comunicazione scientifica, la scuola di studi superiori “Carlo Urbani”: si partirà dal “locale”, dai risultati ottenuti da Unicam in questi ambiti, per proseguire con le “buone pratiche” adottate in ambito nazionale ed internazionale. Seminari, convegni, tavole rotonde, presentazione di libri, momenti di dibattito e confronto, spettacoli, performances caratterizzeranno l’intera settimana.

«Abbiamo fortemente voluto questa iniziativa – ha sottolineato Pettinari – perché è arrivato il momento di evidenziare e far emergere quanto di positivo gli atenei e i centri di ricerca italiani stiano dando al nostro Paese: lo facciamo partendo da noi, da un’analisi non autoreferenziale ma oggettiva delle eccellenze del nostro ateneo, per poi spaziare ed evidenziare il tanto di “bello” che c’è nelle altre esperienze. Non è un caso che in questa settimana abbiamo voluto al nostro fianco il presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane, il direttore scientifico dell’Istituto Italiano di Tecnologia, Il presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, il presidente dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, il rettore della Scuola Universitaria Superiore ‘Gran Sasso Science Institute’, oltre a scienziati e ricercatori del calibro di Ilaria Pascucci, del Department of Planetary, Sciences, University of Arizona solo per citare un nome su tutti».

Ricco e nutrito il programma: Lunedì 4 giugno sarà dedicato al “Bello della Ricerca”: alle 14, dopo i saluti istituzionali del rettore Unicam Claudio Pettinari e del presidente del Cnr Massimo Inguscio, seguiranno gli interventi di Roberto Cingolani, direttore Scientifico dell’Istituto Italiano di Tecnologia, Maria Cristina Messa Rettrice dell’università degli Studi Milano-Bicocca e delegata alla Ricerca della Crui, Eugenio Coccia rettore della Scuola Universitaria Superiore ‘Gran Sasso Science Institute’, Fernando Ferroni presidente Infn, Ilaria Pascucci del Department of Planetary, Sciences – The University of Arizona, Michela Matteoli Docente di Farmacologia della Humanitas University. Sarà poi la volta del ricordo di Maria Grazia Capulli, a cura della collega giornalista del Tg2 Silvia Vaccarezza, ora alla conduzione della rubrica “Tutto il bello che c’è”. Il rettore Pettinari consegnerà l’attestato di benemerenza Unicam alla memoria di Maria Grazia Capulli, al fratello Angelo.

Martedì 5 giugno sarà la volta del “Bello di parlare di Scienza”: Luca Perri, astrofisico e divulgatore scientifico, vincitore di Fame Lab Italia 2015 e spesso ospite alla trasmissione di Rai 2 “Nemo”, parlerà di comunicazione scientifica alla sua maniera, evidenziando anche ‘la pazza scienza’, mentre il rettore Pettinari presenterà la Summer School in Comunicazione scientifica, prima esperienza assoluta nelle Marche, che Unicam organizzerà nel mese di luglio. Annalisa Plaitano, divulgatrice scientifica e giornalista free-lance, a Parigi affianca alla divulgazione e al giornalismo la formazione di dottorandi e giovani ricercatori interessati alla divulgazione, oltre ad essere membro dell’associazione Femmes & Sciences che promuove la presenza delle donne nei mestieri tecnico-scientifici, presenterà l’esperienza di “Ludmilla Science”, mentre Valeria Polzonetti, delegata del rettore per l’Orientamento d’ateneo illustrerà, in ambito di comunicazione scientifica, la buona pratica Unicam di “S-Factor”, format sulla comunicazione scientifica ideato dall’ufficio comunicazione di ateneo. Nel pomeriggio, sessione dedicata alle esperienze di comunicazione scientifica di successo in Unicam. La giornata della comunicazione scientifica si concluderà con la performance “Scienza e Arte” a cura del rettore Unicam nonché chimico, Claudio Pettinari e dello storico dell’arte Alessandro Delpriori.

Mercoledì 6 giugno la giornata sarà dedicata a “Il Bello dell’Innovazione”: si inizierà con un intervento sul Trasferimento Tecnologico e la Terza Missione in Unicam a cura del prof. Andrea Spaterna, prorettore Unicam con delega alla Cooperazione territoriale e Terza Missione. Seguiranno poi gli interventi di Gilberto Pambianchi docente Unicam, Enrico Caruso direttore del Parco Archeologico di Selinunte, Gaetano Manfredi presidente Crui, Alessandro Sannino dell’università del Salento, mentre l’esperienza degli spin off Unicam di successo sarà testimoniata da Aurelio Serrao per Biovecblok e Francesco Pezzuoli per Limix. Nel pomeriggio ci si trasferirà ad Ascoli dove è in programma una sessione sulla ricerca Unicam per il lavoro e lo sviluppo sostenibile.

“Il Bello dell’Eccellenza” sarà il tema della giornata di giovedì 7 giugno, interamente dedicata alla Scuola di Studi Superiori “Carlo Urbani”. “Le Scuole di Eccellenza nel sistema universitario italiano: due realtà a confronto per un percorso da condividere” sarà il tema del convegno nella sessione mattutina, al quale prenderanno parte in qualità di relatori Vincenzo Barone, direttore della Scuola Normale Superiore di Pisa, Dario Braga presidente dell’Istituto di Studi Superiori dell’università di Bologna, Vittorio Danovi coordinatore nazionale della Rete Italiana degli Allievi delle Scuole e degli Istituti di Studi Superiori Universitari (Riasissu), Raffaella Rumiati vice presidente del consiglio direttivo dell’Anvur. I lavori saranno aperti dai saluti del rettore Pettinari e del direttore della Scuola di Studi Superiori ‘C. Urbani’ di Unicam Enrico Marcantoni, mentre il dibattito sarà coordinato dal pro rettore vicario Unicam Graziano Leoni.

Nel pomeriggio, invece, spazio alla sessione estiva degli esami di diploma della Scuola di Studi Superiori ‘C. Urbani’. Nella serata, a partire dalle 21.15 è in programma “Buona Sera Unicam Show”, un talk show coinvolgente dedicato alle attività di Unicam, condotto, tra il serio e il faceto, dal giornalista di E’Tv Marche Maurizio Socci: intrattenimento, sport, spettacolo ma anche esperimenti live e molto altro, per una serata da trascorrere insieme all’insegna del “bello di Unicam”.

Sarà poi la volta, venerdì 8 giugno, di esplorare “Il Bello della Didattica”, in cui sarà presentato ufficialmente il nuovo corso di laurea Unicam in “Scienze gastronomiche”, che sarà attivo dal prossimo anno accademico. Dopo i saluti del Rettore Pettinari e del Rettore dell’Università del Salento Vincenzo Zara, nonché delegato Crui per la Didattica, seguiranno gli interventi di Luciano Barboni Prorettore Unicam con delega alla Didattica, Gianni Sagratini docente Unicam, il giornalista Carlo Cambi ed il rettore dell’università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo Andrea Pieroni. Sarà infatti questa l’occasione per presentare ufficialmente il nuovo corso di laurea in Scienze gastronomiche, che si attiverà a partire dal nuovo anno accademico 2018-2019.

Per concludere, grazie alla collaborazione con l’associazione Musicamdo Jazz, dalle 19 di mercoledì 6 giugno all’Agorà del Campus universitario si terranno gli Aperitivi universitari internazionali, mentre venerdì 8 giugno alle 21.30 si terrà il concerto del Premio nazionale “Massimo Urbani”.