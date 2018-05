CAMERINO - I vertici dell'università, tra cui il rettore Claudio Pettinari, all'anteprima mondiale del film “Mission Possible”, girato in parte all'interno del campus dell'ateneo

Red carpet per i vertici dell’università di Camerino al Marchè du Film del Festival di Cannes. Ieri hanno partecipato all’anteprima mondiale del film “Mission Possible”, prodotto dalla Movie On di Enrico Pinocci, recentemente premiato con il TMT Entertainment Award come “miglior società di produzione e distribuzione cinematografica nel Regno Unito”. Il film, scritto sempre da Pinocci e dall’anconetano Francesco Malavenda, diretto da Bret Roberts, con un importante cast internazionale capitanato da John Savage con James Duval, Chris Coppola, Blanca Blanco, Bret Roberts e l’attore italiano Vincenzo Bocciarelli, è stato girato lo scorso anno all’interno del campus dell’università di Camerino e in Costa Azzurra. Tra gli ospiti d’onore della premiere, a fianco dei protagonisti del film Savage, Blanco e Bocciarelli, gli altri interpreti della pellicola, Letizia e Rebecca Pinocci, Tatiana Romanova, Alexander Yankovsky, Arman Derakhshandeh, Antonella Salvucci, e il rettore Unicam Claudio Pettinari con i professori dell’università Giacomo Rossi e Matteo Cerquetella (che ha anche recitato nel film), entrambi ordinari di Medicina Veterinaria. Tra le altre location marchigiane scelte per il film anche la clinica veterinaria dell’ateneo camerte, la città di Tolentino e il suo simbolo, il Castello della Rancia. Protagonisti del film un gruppo di ragazzi, un cane Shih Tzu (in realtà sono 30), un bosco, un veterinario, un capitano di polizia con la sua squadra e la classica “banda” di cattivi. La storia comincia in un bosco dove dei ragazzi si ritrovano per andare a giocare con il loro inseparabile cane Shih Tzu di nome Alex, ed è grazie a lui che inizierà per tutti una avventura che non dimenticheranno per tutta la vita. Oltre al cast hollywoodiano, interpreti del film con un cameo, anche alcuni studenti universitari e docenti dell’aeneo tra i quali Francesco Pezzuoli, ricercatore di Informatica. La pellicola verrà distribuita in 40 Paesi del mondo, grazie ad un accordo con la Premiere Entertainment Group, importante società di distribuzione americana, un’opportunità unica per promuovere le bellezze e le eccellenze delle Marche.