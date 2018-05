L'AMBITO TERRITORIALE ha organizzato l'appuntamento per sabato 19 maggio al teatro "Nicola degli Angeli"

Cacciatori a convegno sabato 19 maggio alle 16 al teatro comunale Nicola degli Angeli di Montelupone. Il tradizionale appuntamento dell’Ambito Territoriale di Caccia Macerata 2 è organizzato con la collaborazione della sezione comunale della Federcaccia di Montelupone e si intitola “Ricerca e gestione, il futuro del prelievo sostenibile della fauna selvatica cacciabile”.

Relatori Stefano Gavaudan per trattare l’attività venatoria e la gestione sanitaria del cinghiale, Daniel Tramontana per radiotelemetria applicata al tordo bottaccio: risultati e sperimentazione in Italia Centrale durante il periodo primaverile.

Sarà presente l’assessore regionale alla caccia Moreno Pieroni, la responsabile dell’Ufficio Caccia regionale Loredana Borraccini e il direttore dell’Osservatorio Faunistico Regionale Daniele Sparvoli. Per l’occasione sarà presentato il calendario venatorio 2018-2019, le norme per il prelievo delle specie in deroga e il calendario per il prelievo in forma selettiva degli ungulati.

L’assessore illustrerà inoltre tutte le novità riguardanti la gestione faunistico venatoria per la Regione Marche.