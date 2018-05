UNA MOSTRA unica nelle Marche apre i battenti sabato nel Laboratorio 41 di via Maffeo Pantaleoni. "Collezionismo amorale" porta i capolavori dei grandi maestri in città, sotto la curatela di David Miliozzi. Ingresso solo su invito o contattando la galleria

Picasso, Dalì, Mirò, Chagall al Laboratorio 41. Dietro il portone di via Maffeo Pantaleoni 41, poco sotto la curva che scende dallo Sferisterio, inaugurerà sabato una mostra unica nelle Marche. L’accesso sarà a invito, il tema: “Collezionismo amorale”.

Un tentativo forte e spettacolare di riflettere, attraverso due generazioni di protagonisti assoluti della storia dell’arte, sul collezionismo, amorale perché sopra qualsiasi fenomenologia morale del tempo. A curare la mostra, voluta fortemente dal gallerista Alessandro Leanza, il critico d’arte David Miliozzi. «È tempo di rimettere al centro del discorso artistico la figura del fruitore e collezionista che da sempre, basti pensare ai committenti del Rinascimento, ha un’enorme responsabilità nella costruzione della storia dell’arte – spiega Miliozzi -. Con Alessandro Leanza, gallerista di Lab41 abbiamo voluto farlo in grande, creando un’opportunità unica: vedere dal vivo lavori dei maestri Picasso e Dalì (giusto per citarne due) per confrontarli con gli allora allievi Pignotti, Accardi e altri, che a loro volta il tempo ha reso maestri. Chi sono gli allievi di oggi destinati a diventare i maestri di domani? Esponiamo opere di qualità enorme, internazionali, vogliamo metterle a disposizione dei collezionisti del presente e del futuro, collezionisti necessariamente amorali. Da sempre sono i collezionisti più coraggiosi che, investendo passione e denaro, consacrano l’artista rendendo l’opera eterna».

Per visitare la mostra, in mancanza di invito, si può contattare la galleria per prenotare la visita. L’esposizione resterà aperta fino al 3 giugno.