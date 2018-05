ARTE - La maceratese è coinvolta nel circuito di eventi che celebrano il 40ennale della scomparsa dell'artista

E’ la maceratese Paola Ballesi a curare la mostra “Luigi Di Sarro. Il corpo vivo della pittura” che sarà inaugurata questo pomeriggio a Stoccarda.

Prosegue il circuito di eventi che celebrano il 40ennale della scomparsa dell’artista. Dopo la tappa in Sudafrica dove è ancora in corso fino al 18 maggio la mostra delle sculture e gigantografie al Museo Edoardo Villa dell’Università di Pretoria, il Centro Di Sarro propone un nuovo allestimento di opere, questa volta pittoriche, nel Municipio di Stoccarda, in Germania. Il circuito internazionale si svolge in partnership con gli Istituti Italiani di Cultura.

L’esposizione curata da Paola Ballesi che tra l’altro riceverà il premio “Marchigiano dell’anno”, è realizzata con la collaborazione del Centro Studi Marche. In mostra 38 dipinti realizzati da Di Sarro tra gli anni ’60 e ’70 con varie tecniche dalla gouache all’acrilico.