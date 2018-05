MACERATA - L'assise è convocato per il 21 e 22, tra i punti all'ordine del giorno anche la pignatta antifascista, il centro sociale e la Maceratese

Immigrati, piscine, Maceratese e salesiani: quattro sono le interrogazioni iscritte all’ordine del giorno dei lavori del Consiglio comunale di Macerata convocato per il 21 e 22 maggio, alle 16.30, nella sala consiliare della Provincia in corso della Repubblica.

Le interrogazioni, che verranno discusse alle 15 del 21 maggio, riguardano l’attivazione della clausola di salvaguardia, stato di attuazione e rapporto tra Sprar e Cas (Andrea Marchiori di Forza Italia e altri consiglieri di minoranza), l’affidamento della gestione della piscina comunale e l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell’impianto e richiesta di chiarimenti sulla situazione della Maceratese calcio (Andrea Marchiori e Riccardo Sacchi di Forza Italia) e il contratto con l’Istituto salesiano (Messi del Movimento 5 stelle). Subito dopo il consesso cittadino è chiamato a discutere due delibere che riguardano l’atto di indirizzo in merito a trasferimenti immobiliari e a una variante parziale al Prg che riguarda la lottizzazione Pl 32. A seguire verranno prese in esame una serie di ordini del giorno e di mozioni. Quest’ultime riguardano il progetto “Adotta un cane” (Paolo Renna di Fratelli d’Italia e altri consiglieri di minoranza), il centro sociale di via Alfieri (Deborah Pantana di Forza Italia e altri consiglieri di minoranza), la censura e l’impegno dell’amministrazione comunale a condannare pubblicamente quanto accaduto lo scorso 25 aprile di piazza Cesare Battisti (Riccardo Sacchi e altri consiglieri di minoranza).

Gli ordini del giorno riguardano invece la tematica “crescere consapevoli” (David Miliozzi di Pensare Macerata e altri consiglieri di maggioranza), la realizzazione del progetto “Coworking” del comune di Macerata (Enrico Marcolini, Marco Menchi e Luciano Pantanetti de La città di tutti), la rappresentazione “Pignatta antifascista” (del Maurizio Gobbo del Pd), il trasferimento del corso di laurea in Scienze infermieristiche (Ivano Tacconi dell’Udc e altri consiglieri di maggioranza), all’incremento dell’organico dei carabinieri (Francesco Luciani di Idea Macerata Marche 2020 e altri consiglieri di minoranza) e infine alla riduzione dell’aliquota della Tasi sulle abitazioni di italiani residenti all’estero (Carla Messi, Andrea Boccia e Roberto Cherubini del Movimento 5 stelle). Nel caso in cui la seduta del 22 maggio dovesse andare deserta la seconda convocazione è fissata per il 24 maggio alle 16.30