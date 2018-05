CINGOLI - La comunità di Colognola ricorda il sacerdote travolto da un'auto lunedì scorso. Il prete era originario di quella zona. «Ha messo i fondi per gli ultimi lavori alla parrocchia, che da tempo risultava inagibile». In futuro sarebbe voluto tornare a vivere nella località e sistemare la casa pastorale

La comunità di Colognola di Cingoli ricorda don Francesco Cocilova. Il sacerdote travolto e ucciso da un’auto lo scorso lunedì a Montelupone (leggi l’articolo) era originario proprio della piccola località del Balcone delle Marche, dove intendeva tornare a vivere nei prossimi anni. «Aveva il desiderio impellente – racconta un residente di Colognola – di tornare qui». I cingolani erano particolarmente grati a don Francesco, anche per le tante opere di bene che il sacerdote ha perseguito nel silenzio. «Francesco – spiegano i cittadini del borgo – ha finanziato gli ultimi lavori alla chiesa di Colognola che da tempo risultava inagibile. Erano arrivati 170mila euro dalla Regione e 30mila dalla diocesi per sistemare la struttura, ma mancavano tutti i lavori aggiuntivi come l’impianto elettrico e tutto il resto per rendere la chiesa pienamente utilizzabile. Don Francesco alla fine ha agito di tasca sua. Oggi alla messa abbiamo affisso la targa in suo onore». Una targa che l’amatissimo prete non è riuscito a vedere. «Volevamo inaugurare la targa insieme a lui, ma non è voluto venire a celebrare qui la messa nella chiesa ristrutturata perché diceva che prima dovevano sbloccare il progetto per restaurare la vicina casa parrocchiale. La sua intenzione principale per il futuro era proprio quella di rimettere a nuovo quella casa. Si era già mosso al riguardo, ma il progetto di recupero non è stato ancora sbloccato dalla sovrintendenza». Un affetto, quello della comunità di Colognola verso il “suo” don Francesco, testimoniato dalle tante presenze arrivate questa mattina a messa per ricordare il sacerdote. Domani, lunedì 14, si terrà l’ottavario a Macerata.

(Leo. Gi.)