ASCOLI - Visita strettamente riservata di Ignazio Visco mentre la Banca Centrale italiana sta di fatto smantellando del tutto la filiale ascolana. Se ne va un'altra direzionalità statale

Una visita ad Ascoli quasi in “incognito” senza avvisare nemmeno le autorità, ma per visionare i locali della Banca D’Italia in corso di smantellamento a causa della chiusura della filiale ascolana. E’ stata questa la giornata sotto le Cento Torri del governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco giunto venerdì nel Piceno. “Unico” segnale della sua presenza due autoblu parcheggiate sotto la Prefettura. Immancabile a fine giornata la cena al Caffè Meletti a cui ha partecipato un numero ristrettissimo di ospiti (10/12). A tavola con il governatore avvistati, tra gli altri, il prorettore della Politecnica delle Marche, Gian Luca Gregori e l’imprenditrice maceratese Orietta Varnelli, titolare dell’omonima casa di produzione di liquori “concorrente” dell’Anisetta Meletti nonché consigliere superiore di Bankitalia.