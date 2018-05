BAGNO DI FOLLA per il 22enne pilota che una settimana fa ha trionfato in Moto 2 a Jerez de la Frontera e che oggi è stato protagonista di un aperitivo con i tifosi al Twins, organizzato dal suo fan club. Selfie e autografi per tutti, una grande festa: «Prometto che continueremo a divertirci insieme, spero ci rivedremo spesso»

di Michele Carbonari

(foto e video Federico De Marco)

Un bagno di folla accoglie Lorenzo Baldassarri, tornato nella sua Montecosaro per la prima volta dopo il successo di Jerez di sette giorni fa. Il Balda Fanclub ha organizzato questa bella giornata per avvicinare sempre più il talento del Pons Team al territorio. Per questo, al Twins, il giovane pilota ha trascorso un pomeriggio di svago e di festa insieme ai suoi tifosi e amici, felici di aver scambiato due parole con il loro idolo, fatto una foto o ricevuto un autografo. «È stata una bella giornata. Tanta gente e tanti amici che era da molto che non vedevo. Non ho più la voce, è una segno positivo, significa che è andata bene – dice il 22enne pilota protagonista in Moto 2 – Era un digiuno lungo, da Misano che non vincevo, ci stava un’ accoglienza del genere. Prometto che continueremo a divertirci insieme e che ci rivedremo spesso. Anche se bisogna rimanere con i piedi per terra perché mancano tante gare».

Come detto, l’evento è stato preparato dal Balda Fanclub, che è in fermento in vista della gara del Mugello in programma il 3 giugno, dopo il weekend francese di Le Mans (27 maggio). «L’evento era partito da noi del Fanclub per farlo tornare dopo tanto tempo e per rivederci con i tesserati della prima ora. È curioso il fatto che ogni volta che organizziamo un evento lui vince sempre la gara prima, infatti si è ripetuta la situazione di Misano 2016 quando organizzammo da CS Sport. Praticamente stiamo già lavorando per la prossima – afferma Carlo Doria, presidente del club -. La gente di Montecosaro conosce Lorenzo fin da piccolo e infatti è accorsa numerosa. Siamo contenti dell’evento e del riscontro di pubblico che c’è stato, la vittoria di Jerez ha rafforzato l’entusiasmo. Nell’occasione, ringraziamo il contributo che ha fornito il fanclub di Franco Uncini, anche lui presente all’evento».