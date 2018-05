CINGOLI - Venerdì 18 maggio al ristorante “Ragno d’Oro”, parte del ricavato andrà al progetto "Mettiamoci sulla buona strada"

Arriva anche al Balcone delle Marche la Cena con Delitto. Venerdì 18 maggio, infatti, il comitato della Croce rossa italiana di Cingoli ha organizzato il convivio intrigante ormai popolare in tutta Italia, al Ristorante “Ragno d’Oro” a partire dalle 20.30. Nel corso della serata, saranno proposte delle scene su un “crimine” di fantasia commesso in diretta, interpretato da alcuni volontari della Cri locale. La squadra che indovinerà il colpevole tra gli indiziati vincerà un etilometro elettrico. Infatti, la serata è incentrata principalmente sul progetto “Mettiamoci sulla Buona Strada – Insieme impariamo a bere” promosso dal comitato cingolano per la sensibilizzazione all’uso e al non abuso di bevande alcoliche, specie se si è alla guida. In questi giorni, nei profili social del Comitato sono usciti alcuni video ed immagini sui possibili indiziati. Ci si può prenotare alla Cena con Delitto a squadre, da un minimo di 2 persone fino a un massimo di 6 entro il 14 maggio, chiamando i numeri 0733-604330 o 392-4406002. Il costo di partecipazione al banchetto è di 20 euro, che in parte andranno devoluti al progetto “Mettiamoci sulla Buona Strada”. Il personale del Ragno d’Oro preparerà tortellini alla boscaiola, maccheroncini al fumè, giro pizza, patatine fritte, bevande e caffè. Nel prezzo sono esclusi gli amari. Per ulteriori informazioni, si può fare riferimento ai numeri sopraccitati.