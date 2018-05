LA SFIDA organizzata al poligono Garibaldi di San Severino dall’unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia sezione di Civitanova è stata vinta dal vice presidente della sezione di Camerino con il punteggio di 183/200

Una gara interregionale di tiro, con finalità addestrative, che ha visto la partecipazione di Ufficiali in servizio, in riserva ed in congedo e personale appartenente ai Corpi di Polizia si è svolta domenica scorsa al poligono Garibaldi di San Severino. La gara, organizzata dall’unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia sezione di Civitanova, è stata vinta dal tenente Michele Vescia, vice presidente della sezione di Camerino che con il punteggio di 183/200 ha sbaragliato l’agguerrita concorrenza abruzzese. Tale affermazione rappresenta per la Sezione di Camerino un ulteriore motivo di proseguire le proprie attività istituzionali nonostante, in seguito al sisma del 2016, la sede di proprietà in piazza Marchetti n. 15 sia inagibile. Per fare ciò, però, è necessaria e fondamentale l’adesione e la partecipazione di tutti gli ufficiali presenti nel Circondario di Camerino e, a tal proposito, si ricorda che è ancora aperto il tesseramento per l’anno 2018. La sezione è attivamente impegnata, all’interno della circoscrizione Regionale Marche, nell’organizzazione di importanti iniziative addestrative: per info Facebook “Unuci Marche”.