Celebrata la giornata dell’infermiere. Quasi due secoli fa (1820) nasceva Florence Nightingale, la donna inglese che ha dedicato la sua vita a riformare il modo di curare i malati a partire dalla sua esperienza nella guerra in Crimea. E’ ritenuta la fondatrice dell’infermieristica moderna. L’Ordine delle professioni infermieristiche di Macerata, come ogni anno, ha voluto festeggiare incontrando i colleghi per un evento formativo. Più di 100 infermieri si sono radunati per parlare ed aggiornarsi sul tema delle ulcere vascolari, patologia in enorme aumento nella popolazione. La location è stata la sala riunioni dell’azienda Lube a Passo di Treia. I relatori sono stati infermieri specialisti sull’argomento e medici esperti ed altamente competenti in varie branche che lavorano nell’Area Vasta 3. «L’obiettivo per l’infermiere di oggi è crescere nelle competenze e dare una migliore assistenza ogni giorno ai nostri pazienti rimanendo però ben saldi ai nostri valori assoluti» ha detto Sandro Di Tuccio, presidente dell’Ordine degli infermieri di Macerata. Il prossimo appuntamento per gli infermieri maceratesi è il 18 maggio all’istituto commerciale di Macerata dove, insieme ai docenti e studenti del corso di laurea in Infermieristica al polo di Macerata dell’Università politecnica delle Marche, parleranno di infermieristica applicata alla medicina di genere.