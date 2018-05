CALDAROLA - La delegazioni di imprenditori è stata accolta dal titolare, il geometra Enzo Speziani, che ha raccontato come si è evoluta la sua esperienza lavorativa

Il presidente del gruppo Giovani Imprenditori Paolo Carlocchia e una delegazione di giovani imprenditori composta da Francesca Orlandi e Riccardo Bertini (vicepresidenti Giovani Imprenditori Macerata), Carlo Rogante, Eliana Cristalli, Gino Battellini, Luca Resparambia, Stefano Beccerica, Alfredo Birozzi e Simona Reschini (presidente dei Giovani Confindustria Marche), hanno fatto visita alla fonderia Lead Time Spa di Caldarola. Il gruppo è stato accolto dal titolare, il geometra Enzo Speziani, un imprenditore che come ama definirsi “si è fatto da solo”. Speziani ha raccontato ai giovani, che l’hanno seguito con intensa attenzione, come si è evoluta la sua esperienza lavorativa, iniziata da apprendista in una fonderia di Brescia (città che gli ha dato i natali) in un crescendo che l’ha portato in prima battuta ai vertici di un’azienda del gruppo Fiat, per poi acquisire nel 2003 la Lead Time Spa. «Ho iniziato a lavorare negli anni ’60 all’età di appena 14 anni come operaio apprendista; 4 ore di scuola al mattino e 4 ore di lavoro pomeridiane. La formazione e lo studio sono importanti ma bisogna aver voglia di fare e bisogna partire dal basso con umiltà. Se non ami il tuo lavoro non puoi farlo, devi volere bene al tuo lavoro» ha ripetuto Speziani ai giovani presenti. Dopo l’incontro con i Giovani imprenditori Speziani ha accompagnato il gruppo all’interno della sua fonderia spiegando tutte la fasi di produzione. La Fonderia maceratese si posiziona oggi come azienda leader nel settore a livello Europeo, per l’innovazione ed attenzione al capitale umano. Il presidente Paolo Carlocchia nel ringraziare per l’ospitalità ha dichiarato: «E’ per noi giovani imprenditori un segno di vanto avere nel nostro territorio un’azienda che si distingue per ricerca ed innovazione, ma soprattutto è bello confrontarsi con un imprenditore che ha saputo sempre investire e fare progetti per il futuro nel rispetto del territorio e delle persone che ci lavorano».