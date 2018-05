L'EX SINDACO DI MACERATA eletto al vertice dell'organismo marchigiano. Il numero uno nazionale, Massimo Stronati: «in questo territorio mercato degli appalti bloccato»

Il lavoro al centro è dignità. Questo il tema dell’assemblea Confcooperative Federlavoro e Servizi Marche in cui è avvenuto il passaggio di consegne alla presidenza da Corrado Conti, presidente della cooperativa Cobar, a Giorgio Meschini, già sindaco di Macerata. Al confronto, che si è svolto all’hotel Palace del Conero di Osimo, hanno partecipato i rappresentanti delle 80 cooperative di produzione, lavoro e servizi di Confcooperative Marche, che associano oltre mille persone, con quasi duemila occupati, che hanno eletto anche il nuovo consiglio. «In un contesto di crisi economica, le cooperative di Federlavoro e Servizi, anche nella nostra regione, sono riuscite a difendere l’occupazione – ha detto il presidente uscente Conti – e ad incrementare il loro fatturato, che è passato dai 45,8 milioni del 2014 ai 65,9 milioni del 2016. Una crescita che è dovuta ad una molteplicità di fattori, quali la capacità di adattamento dell’impresa cooperativa alla crisi, gli sforzi fatti dai cooperatori per migliorarsi e la necessità di mettere in piedi processi di aggregazione e collaborazione per rafforzarsi e crescere».

Un’azione quotidiana di tutte le cooperative, ha sottolineato Conti, «in cui il lavoro al centro è più di un titolo, è una scelta imprenditoriale, un credo, è una voglia di protestare contro chi fa dumping, contro chi promette redditi di cittadinanza o sostegno. È solidarietà, è cooperare per crescere, è frutto dell’impegno di ognuno di noi di cui sono orgoglioso». Il lavoro è dignità, ha rimarcato Massimo Stronati, presidente nazionale di Confcooperative Federlavoro e Servizi, «in questo Paese, orientato all’innovazione, alle nuove tecnologie, all’industria 4.0, ma in cui se non c’è il lavoro dietro, questi obiettivi risultano solo titoli». Questo è un territorio, ha aggiunto Stronati, dove «la cooperazione di lavoro e servizi ha dato tanto ma in cui ci sono tanti problemi come quello del mercato degli appalti, praticamente bloccati, oltre alle problematicità dell’applicazione del Codice degli appalti e quelli del credito, come hanno tutte le imprese. Il lavoro è il fulcro, come azione determinante dello sviluppo di questo tipo di cooperazione anche nelle Marche, inteso come legalità, come rispetto delle norme e dei contratti e di tutti quelli che sono i valori della cooperazione». La cooperazione, ha detto l’assessore regionale alle Attività produttive e Cooperazione, Manuela Bora, «con questa Giunta, è entrato nel Tavolo di partenariato che le consentirà di partecipare a tutti i bandi e di essere protagonista della programmazione e riprogrammazione dei fondi europei». La Regione, ha aggiunto Bora, «crede molto nella cooperazione a cui è stata dedicata la legge 5 del 2003 ma che, purtroppo, a causa dei continui tagli dei trasferimenti statali, non è stata coperta con delle risorse. Siamo, però, riusciti a rifinanziare l’articolo 2 della legge con oltre 400 mila euro, che dà la possibilità di erogare prestiti di 30 mila euro a tasso agevolato».