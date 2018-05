Dieci posti letto in più per l’Area vasta 3

SANITA' - Approvata dalla Commissione sanità la delibera della Giunta regionale. Micucci: «potenziamento e investimenti a Civitanova»

Dieci posti letto in più per i pazienti con patologie acute per le strutture ospedaliere dell’area vasta 3. In particolare 5 posti letto in più all’ospedale di Macerata ed altri 5 a quello di Civitanova. A stabilirlo è l’ultima delibera della Giunta regionale, del 23 aprile scorso, passata al vaglio della commissione Sanità questo pomeriggio e che l’ha approvata. «Una decisione importante per il territorio, che risponde alle esigenze dei cittadini, migliorando il servizio sanitario regionale, essendo anche il frutto di un’attenta analisi del fabbisogno della provincia e dei suoi abitanti». Questo il primo commento del vice capogruppo in Consiglio regionale, Francesco Micucci, che aggiunge: «Quest’atto concreto è la dimostrazione di quanto ho sempre affermato e sostenuto, nonostante le accuse e le critiche dell’amministrazione comunale di Civitanova Marche ed in particolare del suo sindaco Fabrizio Ciarapica, e cioè che la struttura ospedaliera di Civitanova sarebbe stata al centro di misure di potenziamento da parte della Regione Marche e di aumento dei posti letto. Questa delibera mette a tacere qualsiasi chiacchiera o polemica e sottolineo che l’aumento della disponibilità degli spazi di degenza è solo l’ultimo degli interventi che hanno interessato il nosocomio cittadino». Micucci ricorda il trasferimento della rianimazione e dell’Utic nei nuovi locali Dea, la realizzazione della camera di criocongelamento, da utilizzare per la conservazione delle cellule staminali, il progetto esecutivo per la realizzazione della camera sterile per la cura delle leucemie acute. E ancora, nel programma di medio termine: l’acquisto di una nuova risonanza magnetica, il trasferimento dell’Unità operativa di Oncologia e di Allergologia e la realizzazione del nuovo centro trasfusionale e l’ampliamento dei laboratori analisi ed infine il completamento del Dea ed il blocco operatorio. Ora l’aumento dei posti letto per acuti. In particolare, nell’ospedale di Civitanova saranno attivati 5 nuovi posti letto a supporto della potenziata attività di emergenza, portando così la struttura a 191 posti. Gli altri 5 posti previsti per l’area vasta 3 andranno a Macerata, che dunque, complessivamente, raggiunge quota 375, in considerazione dell’attività di emergenza legata alla Breast Unit, alla radiologia interventistica in via di realizzazione e quale hub regionale per la terapia del dolore. Si consolida la specializzazione della struttura di San Severino Marche, che vede invariati i propri posti letto, per la cura e l’assistenza dei pazienti post acuti.

Sulla collocazione dell’ospedale unico l’ex sindaco Tommaso Corvatta commenta le parole del governatore Ceriscioli in merito all’iter sulla possibilità di revisione dell’ubicazione: «se per l’ospedale unico salta la localizzazione alla Pieve, non esiste un automatismo per cui la conferenza dei sindaci debba per forza scegliere il secondo piazzato, cioè Villa Potenza. Questo non è un concorso pubblico, è una scelta politica che segnerà per tempi lunghissimi tutta la nostra provincia ed è ovvio che le due località non sono intercambiabili: esse sono una sulla vallata del Chienti e l’altra sulla vallata del Potenza, situazioni ben diverse tra loro – dice Corvatta – la scelta in questo caso va ridiscussa in sede di conferenza dei sindaci; fa bene quindi il presidente Ceriscioli a ribadire questa strada ai sindaci della costa che chiedevano a lui un intervento diretto. Ciarapica quindi si dia una mossa e veda di coinvolgere tutti i colleghi della provincia in una scelta che appare quella più corretta».