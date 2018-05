LA COMMISSIONE TRIBUTARIA provinciale affronterà le tematiche emerse nel primo anno dall'entrata in vigore della nuova procedura. Appuntamento il 18 maggio al polo universitario Pantaleoni

In occasione dell’entrata in vigore nel luglio 2017, nelle Marche, del nuovo processo tributario telematico, la Commissione tributaria provinciale di Macerata con la collaborazione della direzione della Giustizia tributaria, gli ordini professionali, l’Università di Macerata e il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, organizza un incontro di studio e aggiornamento sulle tematiche emerse di particolare importanza per tutti gli operatori del settore.

I difensori tributari, infatti, assieme alla pubblica amministrazione, possono avvalersi dell’utilizzo dello strumento telematico, per l’instaurazione del contenzioso tributario, sia in primo che in secondo grado. Il regime del doppio binario (cartaceo e telematico) è una alternativa per i difensori ed è quindi utile un aggiornamento anche in vista del passaggio al telematico in via definitiva. Inoltre, a distanza di un anno dall’entrata in vigore dello strumento telematico, si procederà a fare un bilancio ed affrontare le problematiche giuridiche e tecniche inerenti lo stesso.

Servirà a semplificare gli adempimenti delle parti processuali sia della pubblica amministrazione che dei privati, e per una migliore gestione delle risorse da parte del ministero dell’Economia e delle finanze. L’incontro si terrà il giorno 18 maggio dalle 14,15 alle 18,30 nell’aula blu del Polo Pantaleoni, (via Armaroli 28), a Macerata. All’incontro saranno presenti, tra gli altri, il rettore dell’università di Macerata, Francesco Adornato, Rosaria Garbuglia, presidente dell’Ordine dei commercialisti di Macerata e Camerino, Maria Cristina Ottavianoni, presidente dell’Ordine degli avvocati di Macerata, Mario Cavallaro, presidente del Consiglio presidenza giustizia tributaria.

Saranno riconosciuti i crediti formativi per i professionisti.