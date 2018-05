IL PROGETTO - Si tratta di un'iniziativa seguita dalla direttrice della Rete Museale dei Sibillini, Daniela Tisi, che mira a finanziare il restauro di numerose opere provenienti in massima parte dalla chiesa di San Giorgio



Una serata magica quella organizzata dalla Regione Marche ieri sera al museo Diocesano di Milano per presentare il progetto “Oltre la polvere”. Si tratta di un’iniziativa seguita dalla direttrice della Rete Museale dei Sibillini, Daniela Tisi, che mira a finanziare il restauro di numerose opere provenienti in massima parte dalla chiesa di San Giorgio di Loro Piceno, di proprietà della Diocesi di Fermo e in convenzione d’uso al Comune. Ma il progetto vuole andare oltre. «Non possiamo restare fermi durante gli anni che saranno necessari per ristrutturare i contenitori – dice il sindaco di Loro Piceno, Ilenia Catalini- La chiesa di San Giorgio è stata inserita nel piano delle chiese finanziate dal Commissario ma è del tutto evidente che ci vorranno anni per veder conclusi i lavori. La bellezza non può essere sottratta alla vista per troppo tempo». Per questo il Comune sta cercando di realizzare un laboratorio di restauro visitabile che consenta ai cittadini ed ai visitatori di godere delle opere restaurate ma anche di vedere il restauro durante la sua esecuzione. Il luogo perfetto sarebbe la chiesa del Corpus Domini una volta completata anche la messa in sicurezza degli stucchi da parte dei Domenicani, ordine proprietario dell’immobile ed avute le dovute autorizzazioni. Per ora Comune e Diocesi stanno lavorando alacremente per fare in fretta. E il progetto ha anche accolto la proposta della ditta Felici Claudio che si è offerta di realizzare un laboratorio di restauro senza oneri per il Comune adottando anche una delle tele al crowdfunding. Il restauro delle varie tele sarà affidato a restauratori del territorio in accordo tra la Rete Museale e la dottoressa Monelli della Diocesi di Fermo. Entusiasta il pubblico degli Amici del Diocesano ieri intervenuto alla presentazione. L’idea che dalla bellezza e attraverso la bellezza si possa ripartire dando visibilità ai territori è piaciuta alla direttrice del Diocesano Nadia Righi che ha subito accolto l’iniziativa di Stefano Recchi, funzionario della Regione Marche ieri presente all’evento. La serata si è conclusa con una degustazione di prodotti marchigiani nel suggestivo chiostro di Sant’Eustorgio con brindisi finale col vino cotto di Loro Piceno che ha stregato i numerosi presenti.