Giornata del cuore a Civitanova con i Cavalieri di Malta, visite e assistenza gratuita per la prevenzione delle malattie cardiache. Domenica dalle 10 alle 18 in piazza XX Settembre l’Ordine di Malta, attraverso la delegazione granpriorale Marche Sud ha organizzato una giornata dedicata alla prevenzione cardiologica in collaborazione con Comune, Meding group, Lions club Civitanova e Cisom Marche. «Scopo dell’iniziativa – dice il delegato dell’ordine Giordano Torresi – è rafforzare la consapevolezza della prevenzione nella cura delle malattie che vedono ciascuno di noi interessato. Molte patologie infatti se diagnosticate prima che i sintomi divengano importanti sono trattabili con successo». Nel corso dell’iniziativa il personale medico dell’ordine di Malta, del Cisom, i volontari dell’ordine, in collaborazione con personale medico della delegazione eseguiranno visite gratuite con elettrocardiogramma, ecocardiogramm, doppler vascolare, consulto psicologico e fisiatrico. Il tutto avverrà in un campo tenda allestito dai volontari del Cisom con l’ausilio di una clinica mobile.