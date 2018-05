TOLENTINO - Il Reparto Carabinieri Parco Nazionale Monti Sibillini ha organizzato un incontro venerdì 11 maggio alle 10 nella Riserva Naturale Abbadia di Fiastra per illustrare le attività di contrasto dell'apposito corpo che ha sede a Visso

“Contrasto all’uso illegale del veleno contro la fauna selvatica” è il titolo di un incontro organizzato dal Reparto Carabinieri Parco Nazionale Monti Sibillini il giorno 11 maggio alle 10, a Tolentino nella Riserva Naturale dello Stato Abbadia di Fiastra e rivolto ai portatori di interesse e ai cittadini.

Si tratta di un’iniziativa nata per informare e sensibilizzare le parti interessate e i cittadini sul fenomeno dell’uso illegale del veleno in Italia.

Contrariamente a quanto percepito, l’uso illegale del veleno è una pratica molto diffusa, solitamente scatenata da conflitti tra alcuni allevatori e i predatori (volpi, lupi, orsi ecc.), o anche, tra alcuni esponenti del mondo venatorio e i predatori (che possono alimentarsi di specie cacciabili), da dissidi interni tra alcuni cercatori di tartufi o tra tartufai e cacciatori. I bocconi avvelenati vengono, inoltre, utilizzati anche in aree urbane e peri-urbane per eliminare cani e gatti randagi o per l’insofferenza verso gli animali domestici dei vicini di casa, costituendo così un serio pericolo anche per la salute pubblica. Le vittime dell’uso illegale del veleno quindi non sono soltanto gli animali bersaglio, ma anche tutte le specie che vengono a contatto accidentalmente con i bocconi avvelenati o che si cibano a loro volta di carcasse avvelenate, senza sottovalutare il pericolo per l’uomo nel caso di contaminazione di punti d’acqua in prossimità di zone abitate.

Il contrasto a questa attività illegale significa anche svolgere un ruolo efficace di conservazione attiva delle specie protette e della biodiversità degli ambienti naturali.

Il Reparto Carabinieri Parco Nazionale Monti Sibillini illustrerà le attività di contrasto all’uso illegale del veleno in Italia e le attività del Nucleo Cinofilo Antiveleno che ha sede a Visso nel Parco Nazionale e che interviene nelle regioni Marche ed Umbria. Si discuterà di fauna selvatica e di bracconaggio, e gli esperti presenti risponderanno a domande, curiosità e dubbi sui predatori.

L’impiego di Nuclei Cinofili Antiveleno (Nca) è lo strumento indispensabile per conoscere la reale entità del fenomeno avvelenamenti, per prevenirne l’uso e limitarne le conseguenze. Ogni Nucleo è composto da un conduttore con uno o due cani. I cani degli Nca sono in grado di individuare e segnalare tutte le sostanze tossiche maggiormente utilizzate per confezionare i bocconi avvelenati (stricnina, pesticidi, ratticidi e altro).

I Nca operano effettuando sia ispezioni preventive, nelle aree reputate più a rischio, sia ispezioni di urgenza, su segnalazione del personale dei carabinieri o di altri soggetti istituzionali (Sindaci, Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali, altri organi di polizia, ecc.) in caso di rinvenimento di animali morti. Le ispezioni consentono di bonificare le aree interessate dal materiale tossico presente e di individuare, durante eventuali perquisizioni in edifici ed automezzi, altro materiale utile alle indagini di polizia giudiziaria.