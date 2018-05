PALLA OVALE - La formazione del capoluogo battuta 36 a 25 in terra romagnola, sfuma definitivamente il sogno serie B. I risultati di tutte le squadre dell'Arm impegnate nel weekend

Domenica sfortunata ma di grande valore per il Banca Macerata Rugby, che non brilla nei risultati ma che comunque porta a casa numerosi spunti e soddisfazioni. Sfuma definitivamente il sogno Serie B per la prima squadra che chiude l’ultima partita di campionato, giocata a Faenza, perdendo 36 a 25 dando il massimo, ma pagando qualche errore di troppo. Da evidenziare la presenza in campo dei ragazzi dell’under 18 che in numerose occasioni, in questo campionato, hanno portato il loro aiuto e il loro sostegno alla prima squadra. Anche l’under 16 Potentia Rugby cede a Tortoreto perdendo per 33 a 19 ma giocando una grandissima partita, i ragazzi si sono presentati alla partita con numeri ridotti ma hanno dato il massimo, costruendo un buon gioco e lavorando bene. Sabato spumeggiante invece per gli Arm-osauri del Minirugby a San Benedetto che si divertono a suon di mete. Finisce invece 39 a 16 per le “Donne Etrusche”, padrone di casa, l’ultima partita di serie A femminile, svoltasi a Perugia, cui hanno preso parte alcune delle nostre ARM-adille tra le file delle “Belve Neroverdi” de L’Aquila. Al termine di questa avventura un’immenso grazie va al club aquilano che ha accolto in questo anno le nostre ragazze permettendogli una notevole maturazione e una grande crescita. Importante appuntamento invece domenica, ore 12, al campo “Elia Longarini” di Villa Potenza, dove si svolgerà la settima tappa di Coppa Italia femminile che vedrà scontrarsi le nostre ARM-adille nel girone Marche-Abruzzo contro Rugby Sambuceto, Rugby Jesi, Teramo Rugby, Urbino Rugby e Tetras Rugby (Vasto).