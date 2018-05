IN PISTA - Nel campionato marchigiano la società maceratese in testa sia con la squadra femminile che maschile. Protagonista assoluta Elisabetta Vandi che migliora tre record regionali di categoria

Un fine settimana da sogno per le squadre assolute dell’Atletica Avis Macerata impegnate nella prima fase regionale del campionato italiano di società, valida per l’accesso alle finali nazionali, che si è svolta all’Helvia Recina. Nel settore femminile Elisabetta Vandi in grande spolvero, con tre nuovi record marchigiani Junior. La fortissima velocista avisina cancella il primato dei 200 del 2008 di Lara Corradini, migliorandosi fino a 24”17, toglie a Daniela Reina quello dei 400 del 2000, portandolo a 54”18 e porta la staffetta 4 x 400, sempre Junior, a 3’50”50 insieme a Micol Zazzarini, Amadel Samira e Letizia Lare Lantone, migliorando lo storico 3’53”20 della Sport Atletica Fermo risalente al 2004. Indubbiamente la brava Elisabetta è stata la grande protagonista delle due giornate all’Helvia Recina con due prestazioni che rappresentano il pass per i Campionati del Mondo di Tampere (in Finlandia) del 10-15 luglio prossimo. La manifestazione ha visto però anche altre importanti affermazioni biancorosse come quella di Ilaria Piottoli che ha stabilito il nuovo primato marchigiano assoluto dei 3000 siepi, con il tempo di 11’35”88. Ha aperto la manifestazione Martina Mazzola nei 100 ostacoli corsi in 15”79 e subito dopo, nei 100 piani, la coppia Francesca Castellani e Micol Zazzarini si difende bene rispettivamente in 12”68 e 12”82: brava Letizia Lare Lantone nei 200 in 26”02, su buoni livelli Binta Mamadou Diallo nei 400 in 59”63.

Brava Amadel Samira negli 800 dove ottiene il minimo di partecipazione per i Campionati Italiani junior di Agropoli in 2’19”24, con Binta Mamadou Diallo a 2’20”56 e Micaela Melatini che si migliora in 2’21”66.Su ottimi livelli Ilaria Sabbatini nell’accoppiata 1500-5000 corsi in 4’43”87 e 17’34”65, vincendo entrambe le gare, con Piottoli in seconda posizione nei 5000 in 18’06”50, prezioso per il campionato under 23. Si difendono Mara Marcic nell’alto con 1.55 e Sara Porfiri nel triplo con 11.53. Brava Kelly Nya Yanga nel getto del peso seconda in 11.84. Vittoria nel disco di Isabella Di Benedetto con 41.05 con 48.62 nel martello. Importante prestazione nella marcia 5 km per Anastasia Giulioni che approda al personal best di 26’09”51 e chiude forte la staffetta 4 x 100, tutta junior, con il nuovo record sociale di 49’01 così composta: Lare Lantone Letizia, Micol Zazzarini, Francesca Castellani e Martina Mazzola. La classifica di squadra vede le ragazze avisine in testa con punti 14.465 davanti al Team Atletica Marche 13.994 e all’Atletica Fabriano a punti 12.282, con la Finale Nazionale Argento all’orizzonte.

Grandi prestazioni anche dalla squadra maschile dove troneggia Giovanni Faloci con m. 17.29 nel peso e 59.29 nel lancio del disco che vale 1013 punti di tabella. Buon esordio di Nicola Cesca nei 100 metri in 11”20; valido anche Andrea Corradini nei 200 corsi in 22”73. Vittorie di Lorenzo Angelini nei 400 in 49’63 e di Ndiaga Dieng negli 800 in 1’58”91 (terzo nei 1500 in 4’12”51) dove è bravo anche Claudio Cammertoni sceso a 2’01”28. Grande exploit di Giacomo Brandi che migliora il record sociale assoluto nella 10 km di marcia in 42’06”94. La prestazione rappresenta anche il pass per i Giochi del Mediterraneo in programma 9-10 giugno prossimi. Jacopo Palmieri, vero uomo squadra, si fa carico delle due gare ad ostacoli con 15”93 nei 110 e 58”92 nei 400, e poi lancia la 4 x 100 con Nicola Cesca, Andrea Corradini, Lorenzo Angelini che finisce con l’ottimo tempo di 42”70. Questi ultimi, con l’inserimento di Andrea Pietrella portano alla vittoria la 4 x 400 con il tempo di 3’21”61. Ottimo risultato quello di Mattia Perugini nell’asta eguagliando il personale in 4.20 e bella prestazione quella di Nicholas Formiconi nel lungo dove si migliora in 6.66. La classifica maschile vede l’Atletica Avis Macerata in testa con il miglior punteggio anche se con una gara in meno con punti 13.177, davanti al Team Atletica Marche con punti 12.848 e all’ASA Ascoli a punti 11.097. Prossimo appuntamento a San Benedetto per la seconda e conclusiva fase.

(Foto di Maurizio Iesari)