BASKET A2 - Le civitanovesi vincono 72 a 52 e ora affronteranno in trasferta l'Andros Bk Palermo per proseguire il sogno promozione

L’Infa Feba Civitanova vince i quarti di finale play-off piegando La Spezia per 72-52. Le “momò”, al termine di un match duro e tirato, riescono a piegare la resistenza delle liguri nell’ultimo quarto ed a conquistare un successo che sa di vera e propria impresa. Infatti la Feba si presentava a questa gara senza le infortunate Ceccarelli, out dalla trasferta di Alghero, e Rosier, uscita malconcia dalla sfida di sabato scorso contro Roma. Tuttavia le ragazze di coach Alberto Matassini hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo e nonostante la sfortuna si sia nuovamente manifestata durante i 40 minuti di gioco, con l’infortunio a Marinelli, hanno giocato mettendo in campo grande cuore. Da evidenziare l’importante apporto delle giovanissime con Bocola, Orsili e Paoletti, quest’ultima particolarmente ispirata dall’arco dei 6.25 con i suoi 15 punti, a confermare la crescita delle ragazze del settore giovanile che, con l’under 18, hanno conquistato in settimana il pass per le finali nazionali di Battipaglia. Primo quarto molto equilibrato: buon avvio delle ospiti, 1-5 dopo 2′, poi le “momo’” ritornano subito in carreggiata. Tuttavia le bianconere trovano un nuovo strappo, 11-15 a 3′ dal termine, anche se le ragazze di coach Matassini rimangono in scia con il canestro allo scadere di Perini, 14-16. Nella seconda frazione avvio sprint delle biancoblu che toccano il +6, 25-19 a meta’ periodo, con il canestro di Perini. Le momo’ tengono botta, nonostante la maggiore fisicita’ delle ospiti, e vanno al riposo lungo sul 34-30. Alla ripresa delle ostilita’ il match si mantiene sui binari dell’equilibrio poi a meta’ frazione l’infortunio di una positiva Marinelli complica ulteriormente i piani a coach Matassini. Tuttavia le biancoblu chiudono avanti sul 47-39 il terzo quarto. Nell’ultima frazione le “momo’” difendono bene, concedendo poco alle avversarie che non trovano la via del canestro, e toccano il 55-42 dopo due minuti di gioco. La Feba inizia a colpire da tre con precisione quasi chirurgica grazie alle “cecchine” Mataloni e Paoletti, toccando il +20, per chiudere sul 72-52 che consegna la semifinale play-off, in trasferta, contro l’Andros Bk Palermo.

Il tabellino:

INFA FEBA CIVITANOVA MARCHE – CARISPEZIA LA SPEZIA 72-52 (14-16, 34-30, 47-39, 72-52)

CIVITANOVA: Orsili 4, Paoletti 15, Perini 16, Bocola 8, Mataloni 21, Trobbiani 4, Marinelli 4, Pelliccetti, D’Amico, Ceccarelli ne, Rosier ne All. Matassini

LA SPEZIA: Gomes 11, Lucca, Corradino 5, Templari 9, Mazza, Tosi, Linguaglossa 7, Cadoni 7, Innocenzi 5, Giuseppone 8, Stoichkova All. Corsolini

Arbitri: Barbieri e Pallaoro