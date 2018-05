CINGOLI - Il primo cittadino chiede di aumentare il numero di militari in servizio alla stazione. «Il 28 aprile il titolare di un esercizio pubblico aveva sorpreso i malviventi nella sua proprietà ed è dovuto fuggire in quanto la minaccia dei malviventi di allontanarsi dalla sua abitazione lo aveva particolarmente impaurito»

Il sindaco di Cingoli scrive al prefetto chiedendo più carabinieri per il suo comune. «Dopo un periodo di sostanziale tregua della criminalità in questo comune – scrive Filippo Saltamartini al prefetto –, dovuta agli aumentati servizi di prevenzione operata dalle forze dell’ordine e, in primo luogo dai carabinieri della locale stazione, è riesplosa, negli ultimi giorni, un’ondata di pericolose azioni criminali che getta la nostra comunità in una condizione di profondo disagio sociale». Il sindaco parla di «diverse bande» che «hanno assaltato private abitazioni» e che in «più occasioni hanno minacciato i cittadini che, in quei frangenti li avevano sorpresi nell’esecuzione dei reati – scrive Saltamartini al prefetto –. Si tratta di associazioni per delinquere dedite alla consumazione di furti e rapine nelle abitazioni private sicché sorge evidente il tema del contrasto a queste forme di delinquenza che è un compito primario dello Stato». Saltamartini aggiunge che il suo comune «vanta il più alto numero regionale, in percentuale ai suoi abitanti, di cittadini tedeschi e inglesi che hanno scelto le nostre campagne ed i nostri casolari per vivere le nostre amenità. Questo tipo di reati determina un allarme che causa danni di immagine non solo dal punto di vista della tenuta e della coesione sociale, ma soprattutto dal lato economico-occupazionale del versante turistico ricettivo». Poi il primo cittadino cita un episodio: «il 28 aprile il titolare di un esercizio pubblico che aveva sorpreso i malviventi mentre scavalcavano la balaustra del balcone della sua proprietà al primo piano, è dovuto fuggire in quanto la minaccia dei malviventi di allontanarsi dalla sua abitazione lo aveva particolarmente impaurito. Anche il figlio minore che era con il padre in auto, intimorito dai banditi era scoppiato a piangere». Il sindaco scrive inoltre al prefetto che la sera di quel giorno «l’interessato aveva allertato il 112. Al riguardo risulterebbe che i carabinieri siano giunti sul luogo del delitto l’indomani mattina, per la carenza di pattuglie disponibili quella sera. Risulta inoltre che l’organico della stazione di Cingoli sia stato amputato di 1 unità, per il trasferimento di un carabiniere che non è stato sostituito, con ciò condizionando negativamente i livelli di sicurezza di cui questo territorio ha diritto di fruire». Saltamartini aggiunge che il suo comune è uno dei più vasti delle Marche e «si trova esposto alle azioni criminali che si sono caratterizzate anche nel recente passato in un duplice omicidio e sequestri di persona e non può tollerare che non via sia un costante controllo del territorio. Pur nella meritevole opera dei militari presenti a Cingoli che con grande professionalità e impegno assolvono alle loro funzioni, non appare giustificabile, invero, che la copertura del 112, nel caso in cui il personale della stazione non possa intervenire, sia così frammentario». Il primo cittadino chiede «quali siano i tempi di intervento del 112 in caso di emergenza nel nostro comune e il potenziamento nella stazione dei carabinieri di Cingoli».