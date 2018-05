MACERATA - Nel pomeriggio l'iniziativa promossa dall'Ordine delle professioni infermieristiche

“Donna abbiamo a cuore la tua salute”: è questo il titolo dell’iniziativa organizzata dall’ordine delle professioni infermieristiche di Macerata in collaborazione con l’ Università politecnica delle Marche, corso di Laurea in infermieristica di Macerata. L’ obiettivo è sensibilizzare ed informare la popolazione femminile sulle patologie cardio vascolari che sono il 40% di causa di morte nelle donne. Gli studenti di infermieristica coadiuvati da infermieri, distribuiranno materiale informativo sulla prevenzione di tali patologie tramite una corretta alimentazione, attività fisica ed uno stile di vita corretto. Verrà anche misurata la pressione arteriosa a tutte le partecipanti al progetto. L’iniziativa ha preso il via ieri e continuerà oggi dalle 15 alle 19 al centro commerciale Valdichienti di Piediripa nella casa della salute della salute della Croce verde.