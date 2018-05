CONFINDUSTRIA MACERATA ha organizzato un workshop con esperti del settore che ha visto una importante partecipazione di aziende

Un workshop con esperti del settore per affrontare le sfide dell’e-commerce. In molti gli imprenditori che hanno preso parte all’iniziativa di Confindustria giovedì pomeriggio al Cosmopolitan a Civitanova.

Da più di venti anni clienti e aziende in tutto il mondo possono comprare prodotti e servizi via internet. All’inizio erano soprattutto informatica, elettronica, biglietti aerei e prenotazioni hotel. Oggi non c’è categoria merceologica che non veda un crescente numero di vendite online.

La Gran Bretagna è il Paese con la percentuale di e-commerce più alta al mondo, oltre il 20% di tutti gli acquisti sono fatti via web.

Seguono gli Stati Uniti, la Germania, la Francia e la Cina che è il mercato più grande con più di 500 milioni di compratori online.

Anche in Italia il commercio elettronico continua a crescere nel 2017 c’è stato un incremento del 17% in più rispetto al 2016 e sono stati spesi circa 23 miliardi.



L’e-commerce è di certo anche una grande opportunità per sviluppare le esportazioni usando internet. Nel 2017 il digital export delle imprese italiane è stato di circa 3,5 miliardi (turismo, moda, prodotti alimentari, design e cosmetica).

Lo spazio poi per crescere è praticamente illimitato, grazie allo spostamento degli acquisti dai canali tradizionali (negozi, supermercati) a quelli digitali.

Quali sono i nuovi comportamenti dei consumatori, i modelli da seguire, le opportunità, i rischi?

Che possibilità concrete hanno le imprese locali di inserirsi nel commercio on line, aumentare il proprio giro d’affari e migliorare i propri ricavi?

Quali sono i percorsi per la trasformazione digitale dell’impresa: le competenze, i ruoli, l’organizzazione e i processi?

Come usare correttamente l’E-Commerce sui principali mercati di sbocco?

Il Wokshop organizzato da Confindustria Macerata all’Hotel Cosmopolitan di Civitanova Marche giovedì ha cercato di rispondere a questi quesiti fornendo le informazioni necessarie a chi intende iniziare a definire una strategia di Web Marketing con un corretto approccio alla vendita on-line, illustrando i possibili obiettivi, i metodi disponibili, i vantaggi, i rischi. L’incontro, condotto da Giulio Finzi, tra i maggiori esperti a livello nazionale di E-Commerce e Web Strategy, docente di Web Marketing ed E-commerce all’Università Cattolica di Milano e al Politecnico di Milano nonché Segretario generale di “Netcomm – Il consorzio del commercio elettronico italiano”, è stato molto partecipato sia in termini di presenze che di attenzione.

Considerando il particolare interesse per l’argomento Confindustria Macerata organizzerà un ulteriore incontro di un’intera giornata il prossimo 8 giugno.