CIVITANOVA - La giovane scrittrice è figlia della moglie del manager di Monte dei Paschi scomparso nel 2013. E' l'autrice di "Se tu potessi vedermi ora". Ieri sera ha partecipato ad un incontro organizzato dal Rotary

Vivere il paradosso di lottare contro la giustizia per avere giustizia. Questa la vita di Carolina Orlandi, 26 anni, e di sua mamma Antonella Tognazzi dal 6 marzo del 2013. Dalla sera in cui David Rossi, manager della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena è precipitato dalla finestra del suo ufficio per loro si è aperto un lungo cammino fatto di omissioni, reticenze, errori e trascuratezze nelle indagini. E ieri sera alla conviviale organizzata dal Rotary Club di Civitanova c’era proprio la giovane scrittrice che quell’esperienza l’ha messa nero su bianco nel libro “Se tu potessi vedermi ora”. Un incontro molto partecipato al quale hanno preso parte 110 soci e aperto anche ai service Lions di Civitanova e al Rotary club di Recanati. Un appuntamento che è stato un’occasione di approfondimento culturale sull’attualità, fortemente voluto dal presidente Dino Gazzani che ha ringraziato la Orlandi per la partecipazione. Ad intervistare la scrittrice, figlia della moglie del capo della comunicazione, la giornalista Laura Boccanera. Il libro attraverso un doppio binario conduce il lettore alla scoperta delle inesattezze e delle omissioni che hanno portato la Procura ad archiviare per ben due volte il procedimento aperto dopo il decesso di David Rossi. Tanti i punti che non tornano e che la Orlandi ha messo in fila, concatenando una serie di indizi che sollecitano la ricerca di una verità diversa da quella raccontata dalle carte processuali. Intanto la mancata acquisizione dei filmati delle telecamere interne, la distruzione dei vestiti di Rossi dopo la prima archiviazione, la presenza nell’inquadratura della telecamera esterna di un uomo al telefono mentre il manager è già a terra da diversi minuti, l’orologio che cade mezz’ora dopo il corpo, le mail inviate, i biglietti strappati. Parallelamente al filone di inchiesta c’è un ritratto familiare: «volevo che di David non rimanesse solo l’immagine che tutti hanno visto di un corpo che cade, volevo che la gente lo conoscesse, era una persona immensamente colta, discreta, una guida per me. E’ venuto a mancare quando io ne avevo più bisogno. “Se tu potessi vedermi ora” è il mio grande rimpianto. Il fatto che lui non ha potuto conoscere questa nuova parte di me». Al termine della presentazione il presidente Dino Gazzani ha omaggiato l’autrice, facendole dono di un libro dedicato alle Marche e di un omaggio floreale.