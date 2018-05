CINGOLI - Un 32enne di Pesaro è stato soccorso con l'eliambulanza. Stava provando sul circuito quando è finito a terra dopo aver perso il controllo della moto

Cade mentre gira in moto sul crossodromo Tittoni, a Cingoli: pilota soccorso con l’eliambulanza e portato all’ospedale di Torrette. E’ successo alle 17,40 di oggi. Un giovane di 32 anni di Pesaro, A. P., stata provando sul circuito di motocross che si trova al Balcone delle Marche quando, forse in seguito ad un salto, ha perso il controllo della moto ed è caduto malamente a terra. Nell’impatto ha battuto il costato. Immediati i soccorsi alla pista di motocross. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 di Cingoli che hanno allertato l’eliambulanza valutando vi potesse essere un rischio di lesioni interne per il 32enne. Dopo le prime cure che sono state prestate direttamente sul posto, il giovane pilota è stato trasportato all’eliambulanza atterrata al campo sportivo di Cingoli che si trova nel quartiere di San Giuseppe. Una volta lì il 32enne è stato caricato sul velivolo che poi è partito per l’ospedale di Torrette, ad Ancona. Stando ai primi accertamenti il pilota non sarebbe in pericolo di vita. Questo pomeriggio al crossodromo erano in corso delle prove in vista del trofeo regionale Uisp che si svolgerà domani.

(Servizio aggiornato alle 19,05)