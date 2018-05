TAGLIO DEL NASTRO - In scena nei locali dell’ex Upim, in corso Matteotti, l’eccellenza della produzione editoriale che si realizza nella regione

(Foto di Fabio Falcioni)

Taglio del nastro e brindisi con i vini del consorzio TerroirMarche oggi pomeriggio nei locali dell’ex Upim, in corso Matteotti, per la settima edizione della fiera dell’editoria Marche libri, organizzata nell’ambito della festa del libro Macerata Racconta e che ha come protagonista l’eccellenza della produzione editoriale che si realizza nelle Marche. All’inaugurazione erano presenti il vice sindaco e assessore alla Cultura Stefania Monteverde, il delegato del rettore Eric Longo, Lina Caraceni presidente dell’associazione ConTESTO, il direttore artistico delle kermesse letteraria Giorgio Pietrani e Carlo Cerescioli della Adriatica Autonoleggi, uno degli sponsor della manifestazione. A dare il benvenuto ai presenti Lina Caraceni che, dopo aver ringraziato tutti coloro che rendono possibile la rassegna, ha ricordato il tema di Macerata Racconta, ovvero Gli enigmi: «che sono la chiave della conoscenza e gli editori sono veicolo di conoscenza. Marche libri rappresenta uno spazio importante dove confrontarsi e crescere. Tanti infatti sono gli editori presenti per la prima volta e sono proprio gli editori a rendere speciale Macerata Racconta». Parole di soddisfazione da parte del vice sindaco Stefania Monteverde: «Qui alla fiera è presente un settore, quello dell’editoria, importantissimo perché investe sulla produzione culturale. Abbiamo bisogno dei libri per rimettere in moto il cervello».

Marche Libri rimarrà aperta fino al prossimo 6 maggio (il 4 maggio con orario 16.30/20, 5 e 6 maggio 10,30/13 e 16/20) e propone le migliori produzioni editoriali della regione e non solo. Infatti, da questa edizione a Marche Libri, sono presenti case editrici provenienti da altre regioni italiane che espongono partecipando personalmente o facendosi rappresentare dalla libreria del festival gestita dall’associazione Libri in città. A Marche Libri espongono: Affinità Elettive, Altreconomia, Andrea Livi Editore, Aras Edizioni, Arpeggio Libero, Biblohaus, Bravi, Cattedrale, Claudio Ciabochi Editore, Controvento Editrice, Cromo Edizioni, Donzelli Editore, Editoria Studi Superiori, Edizioni Artemisia, Eum – Edizioni Università Macerata, Ev, Fara Editore Giaconi Editore, Giometti & Antonello, I Luoghi Della Scrittura, Il Lavoro Editoriale, Ilari Editore, Infinito Edizioni, Ippocampo Edizioni, Italic Pequod, Lavieri Edizioni, Le Mezzelane, Ledra, Librati Edizioni, Libri d’aMare, Linfa Eintertainment, Lirici greci, Metauro Edizioni, Montag, Progetti Sonori, Quodlibet, Raffaello Editrice, Rivista Argo, Roi Edizioni, Rrose Sélavy, Simple Edizioni, Taschen Logos, Ut, Ventura Edizioni, Vydia Editore, Zefiro Edizioni.