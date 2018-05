PROVINCE CONTRO - Civitanova sogna di festeggiare il Tricolore al PalaEvangelisti. La formazione di Macerata cerca il successo da tre punti che vorrebbe dire primo posto in serie B e migliore posizione nella griglia playoff per centrare l'obiettivo A2

di Mauro Giustozzi

Marche che sfidano l’Umbria, la provincia di Macerata contro quella di Perugia. Sarà un fine settimana all’insegna di partite al calor bianco a cavallo dell’Appennino. Al Pala Evangelisti la Lube si gioca il V-Day dello scudetto contro Atanasijevic e compagni, a Foligno la Medea Montalbano deve ottenere quel successo da 3 punti che le consentirebbe di chiudere in testa la stagione regolare di serie B e poter affrontare poi i playoff promozione da una posizione di griglia ancor più favorevole per coronare una stagione da incorniciare. Insomma, una volta tanto la direzione più trafficata sarà quella mare-monti della superstrada Valdichienti e non il contrario come avviene per la gran parte dei weekend di primavera ed estate. Un sabato ed una domenica in cui l’attenzione sotto rete sarà massimale.

Apre questa due giorni di partite decisive la Medea Montalbano Macerata che sabato alle 18 scenderà in campo a Foligno contro la Tantucci. I biancoverdi sono primi in classifica con un punto di vantaggio su Portomaggiore che li tallona: vincendo da tre punti taglierebbero il traguardo di primi in classifica senza dover attendere il risultato della concorrente diretta. Sulla carta un successo a Foligno è nelle corde dei ragazzi di Pasquali che sono decisamente superiori agli avversari (sconfitti 3-1 all’andata), decimi in classifica e staccati di 35 punti dai maceratesi. Però l’aspetto psicologico di dover vincere a tutti i costi senza perdere punti può giocare brutti scherzi, anche se l’esperienza di un sestetto che può contare su elementi del calibro di Casoli, Di Meo e Miscio può fare la differenza in questi frangenti decisivi. E’ l’ultima gara della stagione regolare, ma il meglio deve ancora venire. Infatti per la Medea non ci sarà troppo tempo per respirare, visto che già dal 12 maggio (16 e 19 le altre date delle gare anche se non ancora ufficiali) sarà tempo di playoff promozione, con la prima serie di finale (due gare su tre da vincere) che regalerà alle vincenti il pass per la serie A2. Chi perde avrà comunque l’opportunità in una seconda fase dei playoff di tentare la promozione nella categoria superiore.

Se questo è l’antipasto il piatto forte va in scena domenica nel tardo pomeriggio a Pian di Massiano, località alle porte di Perugia dove è collocato il Pala Evangelisti. La Lube difenderà il tricolore che ha stampato sulle maglie dall’assalto (in tutti i sensi…) della Sir Safety Perugia che va a caccia di quello scudetto mai vinto nella sua storia in gara 5 di finale. Un degno epilogo di una sfida tra le due migliori squadre attualmente presenti in Italia e tra due delle quattro formazioni più forti a livello europeo che il 12/13 maggio si contenderanno a Kazan anche la Champions League. Finora la serie di finale ha rispettato il fattore campo che ha visto le squadre sempre vincenti nelle gare casalinghe. Civitanova sapeva ancor prima di iniziare questa serie che avrebbe dovuto vincere almeno una partita in Umbria per arrivare allo scudetto. Fallite le occasioni in gara 1 e 3 resta quest’ultima opportunità nella quale Juantorena e compagni debbono dare il massimo e superarsi. Perché dovranno domare in campo la verve di Zaytsev e compagni e soprattutto zittire un Pala Evangelisti dove il colore predominante sarà il bianco, visto che i tifosi marchigiani saranno circa 300 visti i pochi biglietti concessi dalla Sir Safety ai supporters biancorossi. Però ci sono due situazioni che danno forza alla Lube: la prima è che già nel 2014 i marchigiani conquistarono il loro terzo scudetto proprio vincendo a Perugia. Poi l’aver battuto nettamente martedì scorso gli umbri in gara 4 con una prestazione di forza che può incrinare le certezze degli avversari. Alla squadra di Medei servirà ripartire da quella prestazione e, se possibile, migliorarla ancora per arrivare al quinto scudetto.

Una doppia sfida umbro-marchigiana che può segnare uno dei momenti sportivi più esaltanti della stagione per una provincia che proprio dal volley sta trovando un rilancio che non viene da altri sport, come il calcio ad esempio, che salvo qualche rara eccezione come il Matelica, sta vivendo nel più completo anonimato. Che il maceratese sia terra prolifica per la pallavolo lo segnalano anche altre due squadre che hanno compiuto altrettante imprese di grandissimo spessore. In serie B femminile, con una giornata di anticipo sulla fine della regular season, la Roana Cbf, vincendo la scorsa settimana a Moie, ha conquistato il diritto a giocarsi i play off per salire in A2. Anche in questo caso le ragazze allenate da Paniconi avranno l’occasione di raggiungere un grandissimo traguardo con una promozione che coronerebbe l’impegno sia della società di Villa Potenza che di uno staff e di giocatrici che hanno dato tutto in questo straordinario campionato. Infine come non dimenticare la salvezza batticuore conquistata dal Volley Potentino in serie A2: una società quella di Porto Potenza Picena che da anni disputa il secondo campionato nazionale sempre con grandi risultati e lanciando tanti giovani nella Superlega. Una panorama d’eccellenza quello del volley provinciale che vuol continuare a stupire raccogliendo successi, trofei e promozioni.