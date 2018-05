La multa arrivata “dal futuro”

MACERATA - Un uomo stasera ha fotografato alle 19,40 la contravvenzione presa alle 19,45

Le multe arrivano anche dal futuro. E’ successo a Macerata, dove Mirco Gironella, residente in città, si è visto arrivare “in anticipo” una contravvenzione per divieto di sosta in piazza della Libertà. La multa infatti è stata redatta alle 19,45: tuttavia, il ragazzo l’ha presa in mano alle 19,40. Per provare quanto successo, lo stesso Gironella oggi ha pubblicato su Facebook le foto scattate all’orologio della torre civica con la multa in mano. In piazza della Libertà, nonostante fino al 10 maggio sia aperto il transito delle auto in alcune fasce orarie, resta comunque in vigore il divieto di sosta, così come nel resto del centro storico che rientra nella zona al traffico limitato (esclusi gli stalli per persone con disabilità, i posti gialli per i residenti e gli stalli di sosta a pagamento in piazza Vittorio Veneto).