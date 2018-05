LAVORO - L'iniziativa gratuita, promossa dalla Camera di commercio di Macerata, inizierà l'11 maggio e sarà dedicata a persone in fase di entrata nel mercato del lavoro, in attivo o in periodo di rientro, come in post maternità

Donne imprenditrici e libere professioniste: un corso gratuito per sfruttare le proprie qualità e appropriarsi del benessere. La Camera di commercio di Macerata, con la Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna della Regione Marche e le Camere di commercio della regione, promuove un corso di formazione gratuito che si svolgerà dall’11 maggio al 28 luglio. Il corso è riservato per donne imprenditrici (in avvio, avviate e potenziali) che voglia+ono iniziare o riqualificare la loro attività creando modelli di business innovativi ad alto valore aggiunto. Il corso si articola in sette momenti formativi: due incontri unitari ad Ancona, quattro incontri dislocati nelle diverse province marchigiane ed una visita aziendale.

“Empowerment”, per una donna che spesso deve coniugare la vita lavorativa con le responsabilità familiari, significa sviluppare e appropriarsi consapevolmente delle competenze che incidono positivamente sulla propria vita e sul proprio benessere individuale, organizzativo, sociale, capitalizzando e mettendo in circolo quelle capacità già sviluppare in ambienti contigui a quello professionale (multitasking, programmazione, pianificazione, cura e relazione empatica). Lo sviluppo di un modello di Canvas personale (Business model you) fornisce un metodo valido per creare (od orientare) la propria carriera professionale attraverso modelli di business in linea con le proprie risorse, le proprie capacità, la propria personalità. Attraverso lo sviluppo di un “own Model” le partecipanti comprendono il valore delle proprie competenze orientandole sulla base delle proprie aspirazioni personali e professionali. Destinatarie del corso sono donne tra i 18 e i 60 anni, provenienti dal territorio marchigiano: in fase di entrata nel mercato del lavoro (inoccupate, start up), in fase lavorativa (professioniste, dipendenti, imprenditrici), in fase di rientro lavorativo (post maternità o altro). Le iscrizioni devono essere completate entro mercoledì 9 maggio tramite Pec all’indirizzo assemblea.marche.pariopportunita@marche.it o tramite raccomandata A/R o consegna a mano alla Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna della Regione Marche, piazza Cavour 23, 60121 Ancona.