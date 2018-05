RECANATI - uno spettacolo per tutta la famiglia domenica 6 maggio al Persiani

Domenica 6 maggio l’appuntamento al Teatro Persiani di Recanati è con il circo contemporaneo e con una delle compagnie più spettacolari e poetiche, i francesi Les Rois Vagabonds. Concerto pour deux Clowns – questo il titolo dello spettacolo proposto su iniziativa del Comune di Recanati e dell’Amat, vincitore del premio del pubblico ad Avignon Off 2013 – è per tutta la famiglia e si annuncia come uno spettacolo dove tutto è possibile: gli stessi artisti presentano la creazione dicendo “siamo musicisti, acrobati, mimi, ma è il pubblico che ci fa diventare clown. La nostra passione per la musica classica ci ha fornito un pretesto semplice per andare in palco: giocare mettendo in scena un concerto, lasciando totale libertà all’immaginazione. In questo spettacolo infatti tutto diventa possibile, la ragione può lasciare spazio alle emozioni”.

Les Rois Vagabonds sono nati dall’incontro tra Julia Moa Caprez e Igor Sellem. Il loro background eclettico che va dall’acrobazia alla musica, dalla danza al teatro gestuale, ha creato il desiderio comune di esplorare l’arte della clownerie. Dal 2008 sviluppano la storia del loro duetto attraverso la ricerca di un linguaggio universale senza parola. Fanno parte della tradizione dei clown, come l’iconico Grock, Buffo o Slava, che fanno evolvere il loro spettacolo lungo tutto il corso della loro vita.

“L’arte del clown va ben al di là di quanto si possa pensare. Non è né tragico ne comico. È lo specchio comico della tragedia e lo specchio tragico della commedia”, affermava il critico e studioso André Suarès.

Lo spettacolo di Recanati è inserito nell’ambito del progetto Circus Zone, ideato dall’Associazione Culturale Sarabanda e realizzato per il 2018 in rete con i Circuiti Multidisciplinari Claps (Lombardia) e Amat (Marche) e con il sostegno di Nuovi Mecenati – Fondazione franco-italiana di sostegno alla creazione contemporanea. Il progetto promuove il sostegno di nuove creazioni di artisti e autori capaci di disegnare nuovi spazi espressivi nell’ambito del circo contemporaneo e prevede la realizzazione di sette spettacoli in tre regioni italiane e cinque comuni differenti: Genova, Milano, Recanati, Sesto San Giovanni, Vimodrone

Concerto pour deux Clowns è uno spettacolo di e con Igor Sellem e Julia Moa Caprez, tecnica a cura di Sacha Pinget, Florian Euvrard. La produzione di Les Rois Vagabonds gode del sostegno di Région Franche Comté, Département du Jura, Commune de Chaux des Crotenay, Théâtre Montansier Versailles, G.A.E.C. Aux P’tits Bonheurs.

Biglietti: intero 10 euro, ridotto 5 euro. Informazioni e biglietteria: Teatro Persiani 071 7579445, AMAT 071 2072439, call center 071 2133600, vendita online su www.vivaticket.it. Inizio spettacolo ore 17.